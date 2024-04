Întrebat cât de mult ar putea ajuta România acordul dintre Marea Britanie și SUA privind inteligența artificială și dacă țara noastră ar putea încheia un acord cu UE, Bogdan Ivan a răspuns:

„În momentul de faţă, în 13 martie, a fost votat în Parlamentul European documentul AI Act, care este unul extrem de important. Noi, ca ţară, din 26 septembrie anul trecut, am lansat în dezbatere publică strategia României de inteligenţă artificială. Chiar săptămâna aceasta am trimis-o către alte ministere pentru avizare, după ce am primit foarte mult input tehnic din partea companiilor.

Aici sunt două aspecte extrem de importante: o dată ceea ce poate să prevadă reglementări foarte clare în privinţa implementării inteligenţei artificiale în viaţa de zi cu zi, dar şi protecţia datelor personale, iar pe de altă parte, o oportunitate uriaşă pentru ecosistemul de cercetare, pentru universităţi, pentru companiile care investesc în acest nou concept. Şi pot să vă dau un singur exemplu.

Acum suntem pregătiţi pentru un consorţiu format din nouă universităţi la nivelul României, pentru o finanţare de peste 60 de milioane de euro din bani europeni, tocmai pentru studiul/impactul inteligenţei artificiale asupra economiei şi asupra societăţii”.