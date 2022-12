Rada Supremă (Parlamentul) de la Kiev a adoptat, joi, 22 decembrie 2022, legea privind minoritățile naționale din Ucraina, în absența unei noi consultări a Comisiei de la Veneția și fără a ține cont de recomandările pe care România le-a înaintat, având în vedere că există mai multe comunități românești atât în regiunile Cernăuți și Odesa, cât și în Transcarpatia și alte zone din Ucraina.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat telefonic la Antena 3 CNN, la emisiunea Decisiv, în cadrul căreia a vorbit despre modul în care autoritățile de la Kiev se raportează la minoritățile naționale de pe teritoriul ucrainean.

Kievul are o problemă că nu acceptă aceste valori europene

„Ucraina este un stat ex-sovietic, un stat eșuat la fel ca Federația Rusă. Era clar acest lucru înainte de război. În prezent, odată cu războiul, sigur că Ucraina vrea să adere la Uniunea Europeană, lucru care sigur că ar fi benefic pentru toată lumea, inclusiv pentru vecinii săi.

Probabil că au dat această lege în ideea de a continua absorbirea minorităților naționale de pe teritoriul acestei țări. Ei au foarte multe minorități pentru că așa s-a format țara, ăsta-i adevărul! S-a luat o bucată de la ruși, una de la români, una de la polonezi, una de la unguri, una de la slovaci și așa mai departe. Probabil că ei au țintit minoritatea rusă din Ucraina prin îngrădirea acestor drepturi, nu neapărat minoritatea română.

Problema este a tuturor minorităților din Ucraina, și Kievul are o problemă că nu acceptă aceste valori europene. Ei cred că Uniunea Europeană e o chestie care îți dă bani și tu, oligarh, îi iei și îți cumperi iaht la Nisa, căci, până acum așa s-a întâmplat. Și noi am avut probleme să înțelegem chiar dacă nu am fost sovietizați. Diferența între o țară comunistă și ne-sovietizată și ce a fost în fosta URSS este uriașă, deși tot comunism a fost și colo, și colo. Comunismul din estul Europei era mult mai dulce, dacă putem spune așa, decât comunismul de tip sovietic. Lucrurile acestea se vor îndrepta cu timpul.“, a declarat pentru sursa citată, analistul politic Bogdan Chirieac.

Ucraina a moștenit de la URSS o comunitate de aproape un milion de vorbitori de limba română

De asemenea, eurodeputatul Eugen Tomac (PMP), originar din regiunea Odesa, a prezentat critici dure la adresa Ucrainei, după adoptarea legii minorităților naționale.

„Ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Poziția românilor față de soarta crudă a ucrainenilor care au fugit din calea gloanțelor a fost una absolut corectă și admirabilă. România a ajutat și trebuie să sprijine în continuare Ucraina în efortul său de a rezista războiului declanșat de Putin. Ce nu înțelege însă Kievul este faptul că orice mișcare bruscă prin care încearcă, sub presiunea momentului, să-și impună o linie nouă, agresivă, îndreptată împotriva minorităților nu ajută cu nimic.

Ucraina a moștenit de la URSS o comunitate de aproape un milion de vorbitori de limba română. A refuza acestei comunități, care astăzi luptă cot la cot cu ceilalți cetățeni ucraineni, dreptul de a se instrui în limba română.“, a scris Eugen Tomac.