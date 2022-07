Bogdan Aurescu sprijină consolidarea regimului de sancțiuni la adresa Rusiei

Așadar, oficialii europeni au avut un schimb de opinii cu ministrul afacerilor externe din Ucraina, Dmytro Kuleba. Trebuie menționat că aceasta a fost prima discuţie cu oficialul ucrainean după reuniunea Consiliului European din 23-24 iunie, când s-a decis acordarea statutului de candidată la UE acestei ţări.

„Vom avea încă o discuție importantă despre efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, domnul Kuleba. Este prima discuție de acest tip la nivelul miniștrilor afacerilor externe după decizia istorică a Consiliului European, de la finalul lunii iunie, de a acorda statut de țară candidată Ucrainei, așa că este o discuție foarte importantă.

Tot astăzi o să discutăm – și cred că este foarte important să o facem – despre cum putem ajuta Ucraina să facă reforme, în condițiile actuale de război. Pentru că, după cum știți, în Opinia Comisiei din 17 iunie, care a propus acordarea statutului de țară candidată, s-a stabilit și un număr de obiective, așa că Ucraina trebuie să implementeze reforme. În condițiile actuale, aceasta este o veritabilă provocare”, a declarat Bogdan Aurescu, conform unui comunicat publicat de MAE.

Ministrul a spus că trebuie sprijinite și alte țări din regiune

De asemenea, ministrul a spus că trebuie sprijinite și alte țări din regiune, precum Republica Moldova sau Georgia.

„În același timp, tot astăzi o să le prezint colegilor mei eforturile pe care Guvernul României și autoritățile române le-au depus pentru a facilita tranzitul de grâne din Ucraina, prin România. Conform cifrelor pe care le avem, până acum, în jur de 2,7 milioane de tone de grâne din Ucraina au tranzitat deja România.

De asemenea, voi exprima astăzi sprijinul pentru noua tranșă dedicată Facilității Europene pentru Pace și, totodată, voi exprima sprijinul ferm pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Aud uneori voci din România sau din alte părți, care, intenționat sau nu, promovează narativele propagandei ruse întrebând: „De ce ajutați Ucraina și cetățenii ucraineni?”, „De ce nu ajutați România în locul Ucrainei?”. Răspunsul meu este puternic și clar: dacă Ucraina eșuează, securitatea României, securitatea cetățenilor români și securitatea euroatlantică sunt amenințate. Deci este în interesul strategic al României și al tuturor țărilor membre UE să sprijine Ucraina pe deplin, pentru a câștiga acest război dezlănțuit de Rusia împotriva vecinului nostru.

În același timp, trebuie să sprijinim și alte țări din regiune, precum Republica Moldova sau Georgia, și să fim foarte atenți la tot ce se întâmplă în Caucazul de Sud și chiar și în Asia Centrală.

Vorbind despre Republica Moldova, voi prezenta astăzi rezultatul foarte bun al Conferinței ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, pe care am găzduit-o vineri, în București, alături de ministrul de externe al Germaniei și de ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie și parteneriate din Franța.

Am obținut rezultate foarte bune. Pe de o parte, am reușit să obținem angajamente financiare în valoare de aproximativ 615 milioane de euro, dintre care 432 de milioane de euro sub formă de granturi pentru Moldova. Și, pe de altă parte, am consolidat rolul acestei Platforme ca instrument în sprijinirea proceselor de reformă din Republica Moldova, pentru că Republica Moldova a primit și ea statutul de țară candidată și trebuie să implementeze reforme în concordanță cu pașii sau obiectivele incluse în Opinia Comisiei din 17 iunie.

Apoi, bineînțeles, vom discuta și aspecte foarte importante legate de diplomația digitală și relația dintre UE și America Latină și Caraibi, care sunt foarte importante”, a mai spus ministrul român.