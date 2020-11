Şeful diplomaţiei române a vorbit la conferinţa internaţională The Road to Warsaw Security Forum, în cadrul panelului „Assuring Security in the Black Sea Region: Solutions to Strengthen It” – în format videoconferinţă.

„Alegerile din Moldova arată că acolo este o societate foarte matură şi au făcut o alegere foarte bună – una pentru o dezvoltare democratică, o alegere pentru valorile pro-europene şi cred că acesta este un început foarte bun pentru drumul Moldovei – un drum al instituţiilor solide, cred că asta îşi doresc cetăţenii Republicii Moldova – instituţii capabile să îşi rezolve problemele directe şi cred că este o alegere care arată angajament viitor.

Suntem foarte încurajaţi de această alegere făcută de cetăţenii Republicii Moldova, pentru că mereu am susţinut calea europeană a Republicii Moldova, cum am susţinut şi continuăm să susţinem calea europeană şi euroatlantică a Georgiei şi Ucrainei”, a subliniat Bogdan Aurescu.

Susținerea României pentru Republica Moldova

Totodată, el a vorbit de susţinerea României pentru ţara vecină.

„Este o victorie a democraţiei, a valorilor europene şi a principiilor europene. România este hotărâtă să aloce toate eforturile pentru a susţine procesul şi programul reformelor pe care noua preşedintă a Republicii Moldova le are în vedere”, a punctat Aurescu.

De asemenea, Aurescu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a anunţat o vizită oficială în Republica Moldova.

„Suntem foarte fericiţi că preşedintele României a fost primul care a discutat cu preşedinta aleasă a Republicii Moldova şi suntem foarte fericiţi că în curând preşedintele meu va merge în vizită în Republica Moldova, pentru a consolida această relaţie foarte specială”, a spus Bogdan Aurescu.

Ministrul român a vorbit, în acest context, şi de provocările pe care la va întâlni preşedinta aleasă a Republicii Moldova.

„Pentru ea, noul preşedinte, nu va fi uşor să lucreze cu actuala clasă politică din Republica Moldova, dar noi credem în hotărârea şi voinţa ei politică că acesta va fi un demers de succes”, a evidenţiat Aurescu.

Ministrul Aurescu a vorbit, alături de omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, şi despre situaţia de securitate din zona Mării Negre şi modalităţi de întărire a acesteia.

Deteriorare semnificativă

Potrivit unui comunicat MAE, el a apreciat că această situaţie complexă a cunoscut o deteriorare semnificativă odată cu anexarea ilegală a Crimeei şi declanşarea războiului din estul Ucrainei, care continuă să afecteze securitatea şi integritatea teritorială a acestei ţări, dar şi securitatea regională şi securitatea europeană, în ansamblul său.

Astfel, a evidenţiat că militarizarea peninsulei Crimeea şi a bazinului Mării Negre de către Rusia, violenţele din estul Ucrainei, acţiunile ostile direcţionate asupra vaselor şi avioanelor militare din regiunea Mării Negre, utilizarea tacticilor hibride pentru creşterea influenţei şi presiunii împotriva ţărilor Aliate şi partenere din zonă contribuie la crearea unei atmosfere de instabilitate, insecuritate şi tensiune în regiunea Mării Negre.

Şeful diplomaţiei române a subliniat importanţa ca NATO să menţină o atenţie constantă asupra evoluţiilor de securitate din zona Mării Negre.