ALERTĂ! O boală misterioasă provoacă paralizia copiilor. Numărul cazurilor crește alarmant. Care sunt primele simptome

Medicii nu au reuşit să identifice cauzele, însă mai multe mărturii spun că simptomele apar la o săptămână după ce copiii fac febră sau raportează probleme respiratorii.

Misterioasa boală apărută în SUA aminteşte de poliomelită, o boală care de asemenea provoacă paralizia şi care, până la descoperirea vaccinului, în anii 1950, afecta zeci de mii de copii anual. Totuşi, în cazurile de faţă, poliomelita este exclusă de doctori, care susţin că nu există nicio urmă a virusului în corpurile celor mici.

2014 este primul an în care boala a fost confirmată, an în care au apărut 120 astfel de cazuri. De asemenea, în 2016 au fost înregistrate 149 de cazuri. Ciudat este că în 2015 şi 2017 numărul cazurilor a scăzut dramatic, fără a se cunoaşte motivul, pentru ca în acest an să explodeze brusc, nu mai puţin de 158 de cazuri fiind înregistrate până azi.

Afecţiunea a fost denumită mielita acută flaccida sau AFM, iar specialiştii suspectează că este provocată de un virus denumit EV-D68.