Stresul este considerat boala secolului. Grație concluziilor unui nou studiu, acum știm că există o modalitate de a preveni căderea părului.

O cercetare P&G, publicată recent de International Journal of Cosmetic Science, susține că, pentru prevenirea căderii părului, este crucială combaterea factorilor de stres din mediu cum ar fi expunerea la UV și poluarea. Acești factori duc la o sănătate precară a scalpului și contribuie la căderea părului, potrivit First for Women.

Legătură clară între stresul oxidativ și căderea părului

Studiul citat a constatat că antioxidanții pot ajuta la reducerea stresului oxidativ asupra scalpului. Acest tip de stres reflectă practic un dezechilibru între oxigenul produs și reținut în celulele noastre.

Dacă legătura dintre aceste două lucruri a fost analizată și înainte, studiul P&G arată acum o legătură clară între stresul oxidativ și căderea părului, explicând că acest tip de stres slăbește legătura dintre păr și scalp.

„De-a lungul anilor, cercetările au venit cu dovezi care sugerează că sănătatea precară scalpului are un impact asupra calității, creșterii și rezistenței părului”, spune medicul dermatolog Antonella Tosti.

„Au rămas câteva întrebări fără răspuns. Dacă sănătatea scalpului s-ar îmbunătăți, s-ar îmbunătăți și calitatea, creșterea sau rezistența părului?”, a afirmat ea.

Tosti adaugă că studiul „aduce răspunsuri la aceste întrebări prin stabilirea relației cauză-efect între starea scalpului și rezistența părului, chiar și pentru cei fără probleme evidente ale scalpului”.

Cum se poate combate căderea părului din cauza stresului

Din fericire, P&G a dezvoltat o formulă pentru a combate acest fenomen, bazându-se pe antioxidanți care pot crea o barieră de protecție pe scalp, reducând stresul. Ei au dezvoltat o linie de produse, dovedite clinic – KeepItAnchored – care reduce acești factori de stres de pe scalp. Asta include tratamentul HairAnchoring și un șampon hrănitor, ambele având formula antioxidantă eficientă.

Studiul a arătat că cei care au folosit formulele antioxidante au avut cu 2.400 de fire de păr mai mult decât cei care au folosit placebo.

Cum se declanșează „hormonii de stres”

Considerat boala secolului, stresul este o reacție extrem de complexă a organismului, de natură psihosocială. Este modul în care corpul reacționează la diferiți factori pe care îi consideră potențial periculoși. Și, desigur, totul pornește de la creier.

Creierul are misiunea de a percepe și a cataloga fiecare experiență în parte ca fiind pozitivă, neutră sau negativă și de a reacționa în consecință. Când creierul începe să simtă o situație potențial periculoasă, transmite mesajul mai departe în corp, prin stimularea producției de „hormoni de stres”.