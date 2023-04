În 2022, s-a înregistrat 327 de cazuri, faţă de 289 în 2021. În București, au fost 30 de cazuri, față de 18 în 2021. În Ialomița, în 2022 s-au înregistrat 16 cazuri, faţă de 9 în 2021, în Braşov au fost 18 în 2022, faţă de 7 în 2021, în Tulcea au fost 12 cazuri în 2022 faţă de 5 în 2021, în Timiş au fost 13 în 2022, faţă de 5 în 2021, în Brăila au fost 12 în 2022, faţă de 5 în 2021.

Numărul cazurilor de tuberculoză a crescut în 2022 comparativ cu 2021

Potrivit lui Beatrice Mahler, această creştere este în paralel cu creşterea numărului de cazuri de tuberculoză la adulţi însă că, în cazul copiilor, este vorba despre o curbă mai scăzută a incidenţei.

„Curba de incidenţă pentru tuberculoză la adulţi este pe pantă ascendentă şi este absolut firesc ca şi cea de la copil să urmeze aceeaşi direcţie, dar dacă comparăm cele două curbe, incidenţa de cazuri de la copii este mai mică decât cea de la adulţi.

Există o creştere a incidenţei tuberculozei la adult în ultima perioadă, trebuie analizată în condiţiile în care în pandemie am avut o scădere a numărului de cazuri depistate, în 2020 de la 11.000 la 7100 de cazuri. În 2022 am avut o incidenţă crescută, cu peste 8800 de cazuri depistate. De ce ne îngrijoarează? Pentru că în ultimii 20 de ani România a fost pe o pantă descendentă a incidenţei tuberculozei, o pantă care a scăzut undeva cu 5% pe fiecare an, a fost o scădere sănătoasă din punct de vedere al patogenezei, însă în acest moment am ajuns la un număr mai mare de cazuri, în 2022, decât ar fi trebuit să avem în acest an, fără momentul pandemic.”, a declarat aceasta pentru News.ro.

Aceasta se așteaptă ca numărul cazurilor să crească și în perioada următoare.

„Ne aşteptăm ca şi în perioada următoare să crească numărul de cazuri, pentru că oarecum trebuie să recuperăm aceste persoane, iar la aceste cazuri diagnosticate este extrem de important să fie făcută anchetă epidemiologică serioasă, fără un control atent al contacţilor, există riscul să rămână persoane pozitive care să nu beneficieze din timp de tratament.”, a adăugat medicul.

Cum se diagnostichează tuberculoza?

Beatrice Mahler a explicat, totodată, cum se pune diagnosticul în cazul copiilor, precizând că procedura este mai complicată în cazul adulților.

„Trebuie să ne uităm puţin la ce înseamnă tuberculoza copilului, pentru că vorbim despre o afecţiune la al cărei diagnostic se ajunge de cele mai multe ori prin excludere. Pentru că paleta de simptome pe care copilul cu tuberculoză le are este extrem de variată, tuberculoza copilului este o formă de tuberculoză gravă care înseamnă diseminarea bacilului Koch în tot organismul, el ajunge să dezvolte de multe ori tuberculoză cu localizare multiplă, pulmonară, cerebrală, sistemică, iar diagnosticul este dificil deoarece cantitatea de bacil care se regăseşte în lichidele şi structurile care sunt supuse analizei este extrem de mică şi atunci practic mergem la diagnosticul tuberculozei copilului atunci când ştim că există un adult bolnav de tuberculoză. De cele mai multe ori cam aşa depistăm copiii.

Sigur, situaţiile în care depistăm copilul cu tuberculoză şi nu avem adultul depistat ţin nu doar de medic sau de reţeaua de pneumoftiziologie, ţin de un complex de factori. Educaţia medicală are un rol extrem de important, familia trebuie atenţionată asupra rolului important pe care îl are un consult medical la un tuşitor adult, mai ales dacă exstă un copil bolnav care intră dintr-o răceală în alta, pentru că aceşti copii, de foarte multe ori, ajung în spitale cu infecţii recurente, vorbesc de copiii sub 5 ani, cu etiologie aparent virală sau bacteriană dar fără depistarea evidentă a unei infecţii sau a unei bacterii pentru că bacilul Koch necesită nişte teste de laborator speciale şi practic diagnosticul este mult amânat, iar adultul din jurul copilului de regulă reprezintă sursa infecţiei”, a spus ea.