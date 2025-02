BMW a confirmat că amână reintroducerea producției de vehicule electrice la fabrica sa Mini din Oxford

Producătorul de vehicule BMW a declarat că „incertitudinile multiple cu care se confruntă industria auto” au condus la decizia sa de a întrerupe lucrările de modernizare a fabricii din Cowley, în valoare de 600 de milioane de lire sterline.

BMW a transmis că a decis să nu accepte un grant aferent de 60 de milioane de lire sterline din partea guvernului, dar a rămas în „dialog strâns”.

Industria automobilelor din Regatul Unit se află într-o dezbatere de lungă durată cu guvernul cu privire la obiectivele acestuia privind producția de vehicule electrice.

Producătorii de automobile au susținut că numărul de vehicule electrice pe care se așteaptă să le vândă în acest an și în anii următori este prea mare.

La începutul acestui an, guvernul a organizat o consultare accelerată cu privire la modificarea acestei politici, cunoscută sub numele de mandatul privind vehiculele cu emisii zero (ZEV), transmite BBC.

În noiembrie anul trecut, Stellantis a menționat mandatul ca fiind unul dintre motivele pentru care a decis să își închidă fabrica de furgonete din Luton.

„Fabrica Oxford se află în centrul producției Mini, producând și exportând o gamă largă de modele, care sunt căutate în Marea Britanie și în întreaga lume. Cu toate acestea, având în vedere incertitudinile multiple cu care se confruntă industria auto, BMW Group revizuiește în prezent calendarul pentru reintroducerea producției Mini cu baterii electrice la Oxford”, au precizat cei de la BMW, grupul german care deține și Mini.

O mare parte a investiției a progresat, cu construcția „în curs de desfășurare pentru a face uzina pregătită pentru viitor”, inclusiv un proiect pentru a construi noi „facilități logistice de ultimă generație”.

„Am informat guvernul britanic cu privire la decizia noastră de a revizui calendarul pentru reintroducerea producției de baterii electrice în Oxford. Ca parte a acestei discuții, am fost de acord să nu luăm subvenția anunțată anterior, dar rămânem în dialog strâns cu privire la planurile noastre viitoare”, au mai explicat reprezentanții gigantului german.

Poziția Ministerului Transporturilor de la Londra

În 2023, BMW a anunțat că intenționează să investească sute de milioane de lire sterline pentru a pregăti fabrica Mini din Oxford pentru a construi o nouă generație de automobile electrice.

Producția a două noi modele electrice Mini ar fi trebuit să înceapă la uzină în 2026.

Ministerul britanic al Transporturilor a transmis că este conștient de provocările cu care se confruntă producătorii de automobile și că este atent la preocupările acestora.

Se fac consultări cu privire la „restabilirea termenului limită pentru 2030 pentru vehiculele electrice, protejând în același timp locurile de muncă”, o decizie despre care Ministerul spus că este „susținută de majoritatea producătorilor care au lucrat pentru această dată și sunt pe cale să își îndeplinească obiectivele mandatului ZEV”.

Ministerul Transporturilor a mai precizat că investește peste 2,3 miliarde de lire sterline pentru a sprijini industria și consumatorii să treacă la vehiculele electrice.