Pierderi de 60 de milioane de euro în pandemie pentru Blue Air, după ce în primul an când au intrat pe profit, în 2019, ajunseseră la un 11 milioane de euro pe plus.

Oana Petrescu despre situația financiară a Blue Air

“Avem an financiar care se termină la 30 septembrie şi în 2020 l-am încheiat aşa cum ne aşteptam. Suntem în curs de auditare a situaţiilor noastre financiare la finele lunii septembrie 2020 şi o să ieşim cu cifrele respective când le avem.

Practic, pierderea noastră de pandemie a fost de peste 60 de milioane de euro, aşa cum am prevăzut şi atunci când am făcut solicitarea de credit către stat. Cu un an înainte devenisem profitabili, reuşisem să ajungem la un profit de 11 milioane de euro, iar în anul 2020 ar fi trebuit să acoperim toate pierderile din urmă date de expansiunea accelerată. Din păcate, pandemia ne-a dus în spate doi ani, dar suntem siguri că o să ne revenim”, a spus Oana Petrescu, CEO-ul companiei, potrivit Agerpres.ro.

Ce se întâmplă în 2021

În ceea ce priveşte proiecţiile pentru anul 2021, şeful Blue Air a menţionat că depind foarte mult de modul în care evoluează piaţa, întrucât estimările iniţiale nu au fost în concordanţă cu realitatea.

“Depinde foarte mult de cum evoluează piaţa. Noi, de exemplu, în prevederile către Comisia Europeană am estimat – pe baza cifrelor Eurocontrol şi proiecţiilor făcute de specialişti în aviaţie – că în ianuarie-februarie-martie anul acesta vom zbura la 30 – 40% din nivelul din 2019. După aceea, în decembrie, când am făcut oferta de concordat, ne-am dat seama că probabil nu e posibil şi că vom zbura la mai puţin.

Acum, realitatea ne-a arătat că din cauza valului 3 de pandemie zburăm doar la un nivel de 15%. În condiţiile acestea nu avem cum să mai facem vreo predicţie, totul depinde de cât de repede merge campania de vaccinare, de cât de repede se ridică restricţiile şi de cât de repede îşi revine traficul. Dar ne aşteptăm ca atunci când se ridică restricţiile să avem o cerere foarte mare, iar noi suntem pregătiţi”, a susţinut Oana Petrescu.

Potrivit acesteia, în 2019 compania ajungea la 900 de zboruri săptămânale şi avea peste 25.000 de pasageri, iar acum efectuează doar 100 – 150 de zboruri. Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, cu un model de business Ultra – Low – Cost (ULC).

Blue Air plănuiește o listare la BVB

Conducerea Blue Air plănuieşte să listeze o emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti în octombrie 2022, după încheierea procedurii de concordat preventiv, iar ulterior, în 2-3 ani, să iasă pe bursa de la Londra, informează Agerpres.

Potrivit directorului general al companiei, Oana Petrescu, procedura de concordat preventiv se va încheia în iulie 2022, dată după care Blue Air va veni cu emisiunea de obligaţiuni pregătită iniţial pentru anul 2020, dar care nu a mai fost posibilă din cauza declanşării pandemiei.

“Concordatul nostru preventiv a fost omologat pe 5 ianuarie 2021 şi avem 18 luni. Planul nostru este să-l închidem cât mai repede, pentru că atâta vreme cât suntem în concordat avem restricţii de finanţare şi atunci vrem să le terminăm cât mai repede. Dacă închidem concordatul în iulie 2022, putem eventual să ieşim şi cu emisiunea de obligaţiuni pe care o plănuisem noi pentru anul 2020, dar nu s-a mai putut. Deci, am dori să ieşim din concordat în iulie, iar în octombrie să avem emisiune de obligaţiuni.

Planul nostru este ca prima listare pe bursă să o facem cu aceste obligaţiuni, urmând ca într-un timeline de 2-3 ani – depinde de piaţă şi de cât de rapid o să trecem prin procedurile premergătoare ale Bursei de la Londra – să ne listăm la Londra. Noi, practic, în 2019 am şi absolvit programul Elite, al London Stock Exchange, care pregăteşte companiile mici şi mijlocii pentru listare. Deci, noi am absolvit acest program şi acum planul era să demarăm toate procedurile de transparenţă şi de raportare şi de ce trebuie făcut, dar pandemia ne-a ţinut în loc, avem 2 ani de amânare”, a declarat Oana Petrescu.