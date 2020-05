Lanțul de cafenele TED’S COFFEE CO., fondat de Vasi Andreica, antreprenor cu peste 15 ani de experiență de business, continuă investițiile și anunță deschiderea de noi locații, două în București și una care urmează să fie lansată în Arad, în contextul viitoarei redeschideri a tuturor localurilor HoReCa.

Cea mai nouă cafenea a fost deschisă astăzi, 19 mai, în clădirea Globalworth Plaza (fostul Nusco Tower) din București, după o investiție de 44.000 de euro, iar următoarele două vor fi inaugurate peste aproximativ două luni, una în clădirea Ana Tower de lângă Romexpo, respectiv în Arad, în sistem de franciză. Toate cele trei proiecte noi sunt investiții stabilite de echipa TED’S COFFEE înainte de răspândirea virsului Covid-19.

“Ca antreprenor, rămân optimist față de evoluția mediului de business în ciuda perioadei de lockdown care a influențat domeniul HoReCa. Credem că vom depăși acest blocaj, iar planurile de dezvoltare rămân cele stabilite anterior, doar că vom avea o întârziere de aproximativ un an în aplicarea lor. 2020 este un an de reașezare și analiză a întregului business, o etapă de consolidare pe care oricum o aveam în vedere în perspectiva evoluției către o nouă etapă de dezvoltare ”, a declarat Vasi Andreica, CEO TED’S COFFEE CO.

Partea mai puțin bună a blocajului generat de pandemia de COVID-19 a fost eșuarea negocierilor cu unii proprietari care, din păcate, nu au înțeles gravitatea situației în care ne aflăm, lucru care obligă compania să analizeze închiderea, respectiv relocarea unor locații.

“Nu am încheiat toate procesele de renegociere a contractelor, dar cred că la final vom fi nevoiți să închidem trei locații. Totuși, rămân optimist: văd oportunitatea eliberării anumitor spații comerciale cu adevărat bune. Suntem proactivi și vom analiza orice oportunitate care poate apărea în contextul actual”, a mai spus antreprenorul Vasi Andreica.

După două luni în care restaurantele și cafenelele au fost închise, TED’S COFFEE CO a început din 15 mai procesul de redeschidere a locațiilor, începând cu cele stradale, deschise în regim take away, prin respectarea regulilor impuse de autorități. A doua etapă va fi cea a deschiderii locațiilor din clădirile de birouri, în funcție de repopularea acestora. În faza a treia, vor fi cele din mall-uri, unde este așteptată decizia autorităților.

TED’S COFFEE CO. are în prezent o reţea cu 33 cafenele la nivel naţional.