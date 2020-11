Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – MLPDA a efectuat plăţi, în ultimul an, în valoare de 7,4 miliarde lei.

Astfel, au fost finalizate 845 de obiective din Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

2.100 de solicitări de plată restante

„În intervalul noiembrie 2019 – noiembrie 2020, au fost realizate plăţi de 7,4 miliarde de lei. Total obiective finalizate în acest an de mandat au fost 845. La preluarea mandatului de către Guvernul Orban existau peste 2.100 de solicitări de plată restante, totalizând 1,45 de miliarde de lei.

Prin comparaţie, în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019, au fost realizate plăţi doar de 6,15 miliarde de lei. Media anuală a plăţilor realizate în PNDL, în perioada 2015 – 2019, a fost de numai 4,12 miliarde de lei.

Ceea ce am realizat şi am plătit noi în acest an, 7,4 miliarde de lei, înseamnă o creştere cu 80% a sumei plătite în acest an, faţă de media anilor anterior.

Deci să ieşim din povestea pesedistă, care a susţinut tot anul că Guvernul liberal Ludovic Orban opreşte, nu finanţează şi nu achită lucrările executate din PNDL”, a susţinut Ion Ştefan la o conferinţă de presă.

Sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală

Potrivit ministrului, obiectivele finalizate în perioada menţionată au vizat construcţia de drumuri comunale şi străzi, alimentări cu apă şi canalizare, unităţi de învăţământ, poduri şi podeţe, unităţi sanitare, iluminat public, drumuri judeţene, mijloace de transport public, alte obiective.

„În total, 845 de proiecte au fost finalizate în acest interval de timp, cu o valoare de 2,35 de miliarde de lei”, a subliniat ministrul.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.