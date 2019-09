Bianca Andreescu a realizat duminică ședința foto cu trofeul de la US Open. Evenimentul a avut loc pe acoperișul clădirii Rockefeller Center din New York, iar tânăra câştigătoare de la Flushing Meadows a purtat o rochie neagră scurtă. „M-am trezit azi cu cel mai mare zâmbet pe față. Acestea sunt momentele pentru care trăim și sunt binecuvântată”, a declarat Bianca Andreescu.

Jucătoarea canadiană de origine română a câştigat primul său titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o sâmbătă chiar la ea acasă, în finala turneului de tenis US Open, pe Serena Williams cu scorul de 6-3, 7-5.

Pentru performanţa sa, Bianca Andreescu a fost recompensată cu un cec de 3,85 milioane de dolari şi a urcat pe poziţia a 5-a în clasamentul WTA, luându-i locul chiar Simonei Halep.

Canadian teenager Bianca Andreescu basks in the glory of her biggest career win after defeating six-time champion Serena Williams. More here: https://t.co/oCSdRlTMc0 #USOpen pic.twitter.com/gsIzy3BU0U

— Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019