Ben Madadi a publicat atunci o serie de articole în care a dezvăluit cum conducerile SIF Muntenia și SIF Banat Crișana (redenumit Lion Capital) foloseau banii celor două companii publice, nu pentru a aduce valoare acționarilor, ci pentru a-și perpetua șefia în fruntea acestor SIF-uri. Atunci, domnul Madadi și Asociația Investitorilor la SIF-uri (AISIF) au demarat mai multe acțiuni, mai ales la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), dar conform informațiilor publice, ASF nu a întreprins nicio măsură concretă pentru a-i apăra pe investitorii la SIF-uri.

În urma dezvăluirilor, Bogdan Drăgoi, președintele SIF Banat Crișana (Lion Capital), l-a dat în judecată pe Ben Madadi pentru defăimare, în sensul că articolele despre SIF-uri ar fi fost jignitoare, mincinoase și i-ar fi adus daune morale celui care conducea și conduce în continuare SIF Banat Crișana. Procesul intentat nu este finalizat definitiv, dar Bogdan Drăgoi a pierdut la Curtea de Apel.

În continuare, aceste companii publice au sute de milioane de lei, banii investitorilor, blocați într-o serie de plasamente care potrivit AISIF ar fi lipsite de orice logică investițională. Scopul principal ar fi controlul voturilor în adunările generale ale acestor companii, numite până de curând SIF-uri. Între timp, acestea și-au schimbat denumirile, una mai pompoasă și mai străină decât alta, dar practicile investiționale și echipele de conducere au rămas aceleași.

Declarându-se dezamăgit că nu a reușit să îmbunătățească situația pentru sine și pentru ceilalți investitori, la începutul anului 2022, Ben Madadi și-a vândut deținerea de aproximativ 6% la SIF Muntenia. Apoi, în câteva luni, a dispărut complet din scena publică românească: nu a mai scris articole în presă sau pe social media, cum o făcea înainte.

Însă, din informațiile noastre, Ben Madadi a mai ținut legătura pe contul său de Facebook cu un număr restrâns de investitori. De la unul dintre aceștia am aflat că principalul motiv pentru care a devenit atât de discret, n-ar fi dezamăgirea lui legată de buna guvernanță corporativă din piața noastră de capital, ci traiectoria sa de investitor. Prietenul de pe Facebook, care a dorit să-și păstreze anonimatul, ne-a dezvăluit că Ben Madadi a făcut, în ultimii ani, mai multe investiții „neinspirate”, iar portofoliul și implicit averea sa ar fi grav afectate.

Pentru a lămuri situația, l-am contactat direct pe Ben Madadi și l-am întrebat dacă poate comenta ceea ce a ajuns la urechile noastre. N-a dorit să intre în detalii, dar ne-a confirmat veridicitatea zvonurilor. Redăm răspunsul său scris:

„Am niște prieteni pe Facebook, virtuali sau pe care îi cunosc personal, și care au tot citit ce plasamente am făcut în ultimii ani. N-am ce să ascund, având în vedere cele scrise tocmai de mine și citite de mai mulți oameni. Probabil că n-a fost o idee bună să împărtășesc ce investiții fac. Din câte observ informațiile s-au răspândit și au ajuns și la dumneavoastră. Pot să confirm că, financiar vorbind, nu mi-a mers deloc bine în ultimii ani. Am greșit inclusiv cu plasamentele în SIF-uri, dar aici am avut mai mult noroc. Într-adevăr, pierderile au fost multiple și foarte mari. După aceste pierderi am decis să mă dedic mai mult altor activități decât celor bănești. Tot timpul mi-a plăcut să citesc despre știință sau istorie, mai mult decât despre conturi de profit și pierderi. De acum încolo o să continui pe acest drum. Dacă o să fiu mai sărac, poate că o să fiu, totuși, mai fericit.”