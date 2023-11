Fostul comandant al trupelor SUA din Europa, generalul Ben Hodges este optimist că Rusia va fi înfrântă în Ucraina. El a spus că atacul Hamas, grupare finanțată de Iran, din Israel, are legătură cu conflictul din Ucraina. Asta, deoarece Iranul este cel mai apropiat aliat al Rusiei. Iar Moscova încearcă să abată atenția mondială în altă parte, în condițiile în care simte că nu poate câștiga războiul cu Ucraina.

El a spus că ruşii au făcut paşi mici, dar siguri pentru a destabiliza mai multe state. Atât în apropierea lor, cât și în state din Orientul Mijlociu sau Africa. Iar Hamas a continuat să exploateze starea de fapt, cu acceptul tacit al Israelului, până când au decis să atace.

„Ceea ce vedem acum este sfârșitul dividendului de pace de care ne-am bucurat cu toții la sfârșitul Războiului Rece. Am crezut că asta este, nu mai trebuie să ne îngrijorăm de războiul nuclear cu Uniunea Sovietică și astfel a devenit cunoscut ca un dividend de pace. Problema cu mentalitatea dividendului de pace a fost că toată lumea renunță să facă ceea ce trebuie să facă, uităm că nu a fost sfârșitul istoriei. (…) Războiul din Ucraina este, în opinia mea, o descurajare eșuată, deoarece noi, Occidentul, nu am făcut nimic după ce Rusia a invadat Georgia, nu am făcut nimic în Siria după ce rușii și regimul Assad au trecut peste linia roșie trasată de președintele Obama. Nu am făcut nimic cu adevărat consecvent după ce Rusia a invadat Ucraina în 2014, cei 20 de ani petrecuți în Afganistan au ajuns să fie o catastrofă” a spus generalul american.