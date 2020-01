Cât valorează marele premiu

Prezentatorul emisiunii, Dan Cruceru a anunțat valoarea premiului cel mare. Se pare că cel care va caștiga compentiția va pleca acasă cu suma de 250.000 lei.

A avut loc prima eliminare

Cristina Șișcanu a revenit în România după ce colegii de la Survivor România au propus-o pentru eliminare împreună cu Elena Ionescu și Asiana Peng. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a vorbit, într-un video postat pe Instagram, despre experiența de la Survivor.

“În seara în care am fost eliminată, mi s-a reproșat de ce nu m-am întors să vorbesc cu Războinicii, ba da, am făcut-o, le-am zis succes, dar a fost tăiat la montaj. Chiar o concurentă a zis că le-am zis baftă războinicilor. Încă un lucru, de ce mă mișcam greu pe traseu, eu eram foarte atentă să nu mă accidentez. Nu puteam permite să mă accidentez. Am avut o entorsă și nu voiam să mă mai accidentez. E foarte periculos. M-am protejat. Nu am tras mai mult din această cauză. Noi nu am avut toate detaliile despre cum va fi acest proiect. Am acceptat această provocare și nu-mi pare rău. Noi nu știam ce face în câteva ore sau mâine. Ăsta e farmecul”, a conchis soția lui Mădălin Ionescu.

