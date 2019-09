Scandal total în Guvernul Dăncilă. Orlano Gate a explodat pur și simplu. Totul a fost devoalat în direct pe B1TV. Înregistrările ar indica putreziciunea din sistemul românesc, conform sursei citate.

Ar fi vorba despre Amante numite în posturi cheie pentru salarii mari, lupte grele în haremurile miniștrilor PSD și felul în care milioane de euro ajungă să fie gestionate. Dat asta nu e tot. s-a aflat și cine este

păpușarul scandalului Transelectrica și faptul că PSD ar fi putut să-și schimbe candidatul la prezidențiale până în ultima secundă.”

„La o primă vedere, înregistrarea cu iz de budoar ar fi putut să nu prezinte interes pentru LumeaPolitica.ro. Ne axăm pe informații de interes public justificat și nu ne interesează bolile cu transmisie sexuală ale membrilor cabinetului Dăncilă.

Înregistrarea este însă șocantă. Ea relevă felul în care o serie de amante ajung să fie numite în posturi cheie fără să aibă pregătirea necesară. Concursurile pentru funcții cheie în ministere reprezintă niște formalități”, a comentat moderatorul emisiunii.

Milioane de euro ar fi lăsate pe mâna unor fete care trec prin paturile ministeriale, reiese din înregistrări. „Când are interes își ridică fusta” este una dintre frazele șocante făcute de o amantă despre altă amantă. Și mai șocant este că fetele nu sunt răsplătite cu bani ci cu funcții strategice. Mai exact, în fruntea unor obiective de interes național.

Protagonistele înregistrării sunt Diana Costache, fosta cumnată a ministrului finanțelor, Orlando Teodorovici, dar și Loredana Amalia Constantin, despre care presa tabloidă a scris că este amanta acestuia. Convorbirea are loc între două personaje aflate în epicentrul banilor de la Bugetul de Stat din România.

Despre Loredana Amalia Constantin, B1 spune că a atras atenția presei în momentul în care s-a judecat cu fostul portar, Bogdan Lobonț, pentru custodia copilului, în anul 2006.

De atunci, fata a mai fost surprinsă de paparazzi CanCan în anturajul lui Orlando Teodorovici în 2015.

Cu un an înainte de a fi fotografiată cu Orlando, Loredana pășise pentru prima dată în lumea funcționarilor publici. Ea a primit funcția de consilier gradul 1A la departamentul de Achizitii Publice al Ministerului Fondurilor Europene. Ulterior este transferata la Directia Generala Programare, SMIS, Coordonare Sistem si Cooperare Europeana Internationala (unde director general este secretarul de stat Mihaela Toader).

În aprilie 2019, în cele 45 de zile de interimat ale lui Teodorovici la MFE, Loredana a fost numită Director General Adjunct la Directia Economica, din cadrul ministerului, post ocupat fara concurs. Salariul lunar 12.000 lei.

Diana Costache ar fi fosta cumnată a lui Teodorovici, despre care B1 nota că a fost adusă de acesta în sistemul bugetar în martie 2014. Inițial a fost consilier la Direcția de Management Financiar.

În câteva luni a fost promovată Șef Serviciu POSCCE – Coordonare Program, Evaluare si Selectie Proiecte.

În septembrie 2018 ea este transferata de Teodorovici de la Ministerul Fondurilor Europene la Ministerul Finantelor Publice.

Ar fi primit fără concurs functia de Director General Adjunct la Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară, pe un salariu de 12.000 lei.

Și Andreea Severa apare în înregistrări. Constantin se interesează în legatură cu deplasările pe care aceasta le are programate in perioada urmatoare. Severa ar fi adusă recent în Ministerul Fondurilor Europene (aprilie 2019). Ea este consilier superior la Directia de Cooperare Europeana si Internationala.

În 2013 presa relata o excapadă amoroasă a lui Orlando cu o blondă care răspunde la numele Andreea.

În înregistrările difuzate de televiziune mai apar:

-Adriana Mărgărit – este șef serviciu relația cu publicul. Soțul ei lucreaza la Tarom și din povestea spusă de Constantin, el este cel care a angajat-o pe iubita gravida a ministrului Razvan Cuc la TAROM.

-Daniela Șerban – a fost casier și contabil la câteva firme în prima parte a anilor 2000. În 2011 – 2012 a fost angajată a Regiei de Apă Constanța și consilieră a senatorului Moga. În februarie 2019 a fost numită director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. În înregistrări se vorbește că „atunci când are un interes își ridică fusta”.

Într-o primă parte a discuției, Loredana Constantin se plânge de faptul că Ana Maria Covaci – cel de al doilea secretar general Adjunct al Ministerului Fondurilor Europene – nu o lasă să-și facă cum vrea comisia pentru concurs pe post.

„Se trezește Covaci ca să le facem din nou, mâine când vine Mariana să aibă altă discuție cu ea pe comisie și să o punem și pe ea la avizat. Adică să facă ea comisia. Bă dute-n puii mei” spune Loredana supărată.

Iubita lui Orlando Teodorovici se plânge cumnatei acestuia că toată lumea aranjază comisiile, iar ea nu poate din cauza lui Covaci, mai spune sursa citată.

