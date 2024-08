Un fost ministru al Agriculturii critică dur situația gestionată de Florin Barbu (PSD). Daniel Constantin subliniază că doar 40% dintre obiectivele de irigații au fost reabilitate. Acest lucru s-a petrecut la patru ani după ce programul trebuia finalizat.

Fostul ministru a avertizat că seceta din acest an afectează 2 milioane de hectare. În opinia sa, acest dezastru ar fi putut fi evitat. Se putea întâmpla dacă Ministerul Agriculturii și-ar fi îndeplinit responsabilitățile în ceea ce privește sistemele de irigații.

„Dacă Ministerul Agriculturii s-ar fi ocupat de sistemul de irigații în ultimii ani, astăzi am evita plata a 500 de milioane de euro despăgubiri din cauza secetei din acest an. Din cauza faptului că irigam insuficient, seceta afectează în acest an circa 2 milioane de hectare cultivate preponderent cu porumb și floarea soarelui!

Un dezastru care putea fi evitat, dacă Ministerul Agriculturii s-ar fi ocupat de tema, atât de importantă, a irigațiilor”, transmite deputatul PNL Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii.