Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa premierului Marcel Ciolacu, în urma deciziei acestuia de a trimite doi emisari speciali în Statele Unite.

Într-o intervenţie televizată duminică seară, la postul B1 TV, Băsescu a susținut că premierul ar fi uzurpat atribuţiile constituţionale ale preşedintelui, implicându-se în relațiile diplomatice de cel mai înalt nivel, care, potrivit fostului şef al statului, revin exclusiv preşedintelui.

Băsescu a declarat că este evident, în opinia sa, că Marcel Ciolacu înţelege prea puţin din atribuţiile funcţiei pe care o ocupă și că pare să înveţe cu dificultate, deşi ocupă poziția de premier de aproximativ trei ani.

El a susținut că gestul premierului de a trimite emisari pentru a facilita accesul României la Casa Albă reprezintă o compromitere gravă a imaginii ţării şi că o umilinţă mai mare nu putea fi adusă de un lider de guvern.

Fostul președinte a reiterat ideea că relaţiile la nivel înalt cu alte state sunt gestionate de preşedinte, întrucât ambasadorii sunt trimişii acestuia, nu ai premierului.

El a afirmat că publicarea deciziei de a trimite emisari – în condițiile în care nu este clar ce mandat au primit – plasează România într-o situaţie penibilă pe plan internaţional.

De asemenea, Traian Băsescu a susţinut că, din punctul său de vedere, toate ambasadele din Bucureşti ar fi transmis deja în capitalele lor faptul că premierul nu mai foloseşte Ministerul de Externe sau ambasadorii în relația cu Statele Unite. A ales în schimb un trimis care ar avea în jur de o mie de camioane, dar nicio experienţă diplomatică.

„Toate ambasadele de la Bucureşti au transmis deja acasă faptul că premierul nu mai utilizează Ministerul de Externe, nu mai utilizează ambasadorul, relaţiile pe care le are cu Statele Unite, dar o utilizează pe un domn care are vreo mie de camioane şi nu are experienţă diplomatică, dar o să capete”, a punctat fostul președinte al României.