Gest incredibil la care ar putea recurge fostul președinte, Traian Băsescu. Nimeni nu se aștepta la așa ceva din partea actualului europarlamentar.

Băsescu dinamitează scena politică

Se pare că Traian Băsescu ar avea în gând să candideze din nou la Primăria Capitalei. Asta s-ar întâmpla după ce premierul Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid că îşi doreşte o alianţă cu USR-PLUS la primăriile de sector pentru a spulbera PSD în Bucureşti. Totuși, negocierile dintre PNL şi PMP pentru liste comune în Capitală au eşuat. Prin urmare, PMP va avea candidat la Primăria Generală, care va rupe din voturile lui Nicuşor Dan.

Partidul condus de Eugen Tomac a cerut liste comune cu PNL pentru consiliile de sector, însă liberalii au refuzat. ”Ne-au subestimat şi ne-au tratat cu aroganţă”, susţin surse din conducerea PMP. Prin urmare, PMP va avea candidat propriu la sectoare, dar şi la primăria generală, deci calculele se complică pentru Nicuşor Dan. Traian Băsescu ar putea candida din partea PMP la Primăria Capitalei.

Cu o teorie incredibilă vine și jurnalista Denise Rifai. Denise Rifai consideră că Traian Băsescu are o șansă importantă să devină noul primar și va rupe voturi de la toți contracandidații săi.

„Pe dreapta, pe Nicusor Dan nu-l voteaza PNL-istii. Chiar daca il sprijina in teorie. Nu-l voteaza pentru ca nu e al lor. Se pare insa ca pe Nicusor nu-l voteaza nici USR-istii; practic, USR-istii il sprijina doar in masura in care sunt antiBarna. (nota bene: Barna in sine nu-l sprijina pe ND de teama ca acesta ii va lua partidul in eventualitatea unei victorii la Capitala).

Daca in cursa pentru PMB se inscrie Traian Basescu, facem pariu ca are sansa lui, si una importanta chiar, sa devina din nou Primar ????!

Culmea e ca Basescu are chiar toate sansele sa rupa voturi de la Absolut toti contracandidatii si, in plus, sa mobilizeze electorat nou sa vina la vot; un vot asa, de amorul artei si de dragul unui joc politic total resetat!”, a mai scris Denise Rifai pe pagina ei de Facebook.

Acest candidat ar fi Traian Băsescu. Ludovic Orban, Dan Barna şi Dacian Cioloş vor avea runda finală de negocieri săptămâna aceasta pentru a stabili candidaţi comuni la primăriile de sector. Data-limită este sâmbătă, când cele trei partide fie vor prezenta candidaturi comune, fie vor anunţa că merg pe cont propriu. Negocierile se împiedică la Sectorul 2, unde Ludovic Orban nu e dispus să renunţe, deocamdată, la Dan Cristian Popescu, favorit în sondaje pentru postul de primar. USR-PLUS nu-l acceptă pe Popescu pe motiv că nu întruneşte criteriile de integritate.

Un alt punct nevralgic e Sectorul 5. Candidatul PLUS e Alexandru Dimitriu, asociat cu Gheorghe Piperea într-o firmă de avocatură. Piperea, invitat nelipsit la Antena 3, a cerut în instanţă suspendarea stării de alertă pentru că sunt încălcate drepturile cetăţenilor. ”Ce face un coleg de muncă sau un partener de la firma unde lucrează nu cred că e relevant”, spune Dan Barna.

Şi PNL îşi doreşte sectorul condus timp de 15 ani de Marian Vanghelie, prin urmare liberalii le-au oferit celor din USR-PLUS Sectorul 4. ”Diferenţa e esenţială: Daniel Băluţă e invincibil la Sectorul 4, în timp ce primarul PSD, Daniel Florea poate fi învins de o alianţă a dreptei”, susţin surse politice, conform adevarul.ro.