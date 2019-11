Fostul președinte al României, Traian Băsescu, își păstrează interesul pentru Republica Moldova, al cărei cetățean este. Într-un mesaj foarte dur, Băsescu atacă candidații pro ruși din primul tur al alegerilor pentru primăria Chișinăului și îndeamnă populația să voteze cu Andrei Năstase, pro europeanul aflat într-un partaneriat cu PNL din România.

” După o lungă criză poltică prin care a trecut Primăria Muncipiului Chișinău, mâine, prin alegeri, se poate pune capăt haosului care a dominat capitala R. Moldova. Cel de al doilea tur al alegerilor locale îi are în finală pe Andrei Năstase, lider al coaliției proeuropene ACUM și Ion Ceban, reprezentant al Partidului Socialiștilor proruși. În politică am recomandat și am acționat întotdeauna în funcție de ce este mai bine pentru cetățeni.

Nu permiteți, prin neimplicare, ca acest oraș simbol să devină o nouă cucerire a propagandei agresive ruse.

Mă adresez în mod direct cetățenilor români din Chișinău. Nu vă lăsați umiliți de rusofoni, cei care încă visează la vremurile lui Stalin!

Ion Ceban este expresia vremurilor trecute, când erați în Uniunea Sovietică, în timp ce Andrei Năstase vă aduce perspectiva spre România, spre Uniunea Europeană, spre prosperitate.

După ce Andrei Năstase și Maia Sandu au scos Republica Moldova de sub oligarhul Plahotniuc, a venit timpul ca Republica Moldova și Chișinăul sa fie scoase și de sub rusofoni.

Maia Sandu și Andrei Năstase au scos Republica Moldova de sub Plahotniuc, a venit timpul sa o scoată și de sub Dodon și ai lui.

Votați pentru Andrei Năstase, pentru că asta este alegerea corectă și necesară astăzi.

Un vot pentru Andrei Năstase este un vot spre mai binele fiecăruia dintre voi!”, transmite, fostul președinte, pe Facebook.

În Chișinău se desfășoară alegeri pentru poziția de primar, orașul fiind în mod tradițional controlat de pro europeni. Un eventual succes al candidaților pro ruși în capitală ar putea inclina semnificativ balanța, la nivelul întregii Republiii Moldova.

Te-ar putea interesa și: