Peste 62.ooo de persoane au fost carantinate la nivel national, in spatiile special amenajate pe baza de contract si in spatiile puse la dispozitie gratuit, potrivit Raportului Curtii de Conturi inaintat Parlamentului. Suma cheltuită pentru această procedură de urgență este de peste 3.0oo de lei. În total, s-au alocat aproape 190 de milioane de lei.



Trebuie spus că cei 3000 de lei este suma suma medie. Și asta pentru că în București și Brașov s-a cheltuit aproape dublu. În acest caz, cheltuielile cu carantina pentru o persoana au fost de 5.462 de lei (fiind carantinate 3.279 de persoane) si respectiv, 5.389 lei (fiind carantinate 1.003 persoane). În plus, în București cheltuielile in spatiile special amenajate pe baza de contract s-au ridicat la 5.309 lei pe persoana, in timp ce carantinarea in spatii puse la dispozitie in mod gratuit a costat 12.836 de lei de persoana.

Sumele cele mai mici s-au chletuit la Constanta, unde nu au fost carantinate decat 21 de persoane pentru care costul mediu cu carantinarea s-a ridicat la 48 de lei.

Ce s-a întâmplat cu hotelurile

Potrivit raportului Curtii de Conturi, cele mai multe persoane au fost carantinate in judetul Bihor – 4.141, costul mediu pentru fiecare persoana ajungand la 2.931 de lei.

Potrivit raportului intocmit de Curtea de Conturi, „incheierea contractelor care au avut ca obiect cazarea in regim de carantina persoanelor obligate sa stea izolate, potrivit Ordonantelor militare, nu s-a efectuat in urma unei proceduri de atribuire, avand in vedere ca evaluarea din punct de vedere sanitar a spatiilor se efectua de catre Directiile de Sanatate Publica judetene, iar multi operatori economici din domeniu, care detineau spatii de cazare, nu au acceptat prestarea de servicii in conditiile impuse de situatia de urgenta”. „Chiar si pentru procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, reglementata de prev. art. 104, alin. 1, lit. c), din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care ar fi cea mai rapida procedura de achizitie publica, sunt necesare a fi parcurse o succesiune de activitati dintre care: intocmirea referatului de necesitate; modificarea programului anual de achizitii publice; pregatirea documentatiei de atribuire; organizarea procedurii, emiterea unei decizii cu privire la nominalizarea membrilor comisiei de negociere, identificarea potentialilor ofertanti din piata de profil, invitarea acestora la negociere”, se arata in raport.