„Vorbim despre oportunități de a obține rapid și simplu, printr-o colectare mult mai eficientă a taxelor, bani pentru anumite sectoare extrem de importante, cum este cel al educației. Lucrăm la implementarea unui program care să permită acordarea de burse pentru studenții care locuiesc pe raza Sectorului 5”, a punctat Daniel Florea.

„Relația cu cetățenii din sector și simplificarea procedurilor de plată a taxelor și impozitelor, prin implementarea unui sistem online, ușor de accesat, este una dintre preocupările noastre prioritare. Din momentul în care am început această campanie de digitalizare, am făcut pași mari și suntem foarte aproape să ne realizăm obiectivele. Este motivul pentru care, într-un top al celor mai eficiente instituții din țară în privința modului facil și rapid în care sunt colectați banii, conducem detașat”, consideră edilul Daniel Florea.

Venituri proprii direcționate spre studenți

„Nu vom rămâne în istorie pentru cât de multe panseluțe am plantat, ci pentru faptul că avem copii în siguranță, elevi care învață bine, părinți mulțumiți și o infrastructură educațională care ne va permite să și folosim mintea, cunoștințele și entuziasmul copiilor atunci când vor crește tot în beneficiul comunității. Proiectele educaționale în care suntem implicați îi iau în calcul și pe studenți, viitorii profesioniști de mâine. Într-un viitor apropiat, vom direcționa o parte importantă din veniturile proprii ale Primăriei, obținute din colectarea taxelor și impozitelor, pentru a aduce cât mai mulți studenți în sectorul nostru și a-i implica în dezvoltarea lui”, a mărturisit edilul care îi sunt planurile de viitor.

Recompensă pentru voluntariat

Proiectul de care vorbește Daniel Florea are în vedere acordarea unui număr de 500 de burse, în valoare fiecare de câte 500 de lei, pentru tot atâți studenți care locuiesc în Sectorul 5. „Am pus la punct un program de voluntariat care include categoria tinerilor aflați încă pe băncile facultății. Vorbim de tineri, în formare din punctul de vedere al pregătirii lor profesionale, care pot ajuta comunitatea chiar în acest moment al educației lor. Cu experiența pe care au dobândit-o deja în anii de studii, pot foarte ușor să pună umărul pentru dezvoltarea sectorului. Pot veni cu idei care să schimbe fața lucrurilor. Iar acest lucru este de apreciat. Pe de altă parte, inițiativa noastră, are și un aspect exemplificativ pentru elevii de liceu din clasele terminale. E mare lucru, cred, pentru un elev aflat în clasa a XI-a sau a XII-a, să observe că un student este apreciat pentru ceea ce face și primește o mică răsplată și o recunoaștere a eforturilor sale de a își definitiva instruirea. La rândul lui, își va da interesul să intre la facultate și să facă ceva pozitiv. Iar pentru a sta, Primăria îi va sta alături și îl va sprijini, oferindu-i bursa de care vorbesc”, a mai punctat edilul Daniel Florea.

Un sfert din bugetul local, asigurat din taxe și impozite

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a dezvăluit și unde ajung banii proveniți de la contribuabilii din sector. „În momentul de față, colectarea de impozite și taxe la nivelul Primăriei Sector 5 asigură aproape 25 la sută din bugetul local al primăriei. Este un capital foarte important pe care îl folosim, exclusiv, în interesul cetățenilor pentru că, și trebuie spus acest lucru, banii rezultați din plata de către contribuabili a taxelor și impozitelor merg într-o singură direcție; cea a programelor pe care le-am implentat în premieră absolută la nivel de România. Suntem pionieri în mai multe domenii. Iar unul dintre ele, căruia i-am acordat o importanță specială, se referă la dezvoltarea infrastructurii educaționale. Când am venit la conducerea instituției și am vorbit prima oară de intenția de a consolida sistemul educațional la nivelul sectorului, mi s-a răspuns că a construi pe educație în sectorul cinci este ca și cum ai construi pe nisip. Am demonstrat că nu e deloc așa”, a mai afirmat primarul Daniel Florea.

