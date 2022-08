Salariul mediu net lunar va crește în acest an cu 11,3%

Ultimele estimări al Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză (CNSP) arată că salariul mediu net lunar va crește în acest an cu 11,3%, până la valoarea de 3.838 lei, faţă de un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial de 3.822 lei cât preconizase în primăvară.

De asemenea, în ceea ce privește situația din 2023, estimările arată că salariul mediu net va creşte cu 10,6%, la 4.246 lei. Datele transmise de CNSP arată că în 2024 creșterea va fi de 9,3%, până la 4.641 lei, şi în 2025 de 8%, până la 5.010 lei.

În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%).

În ceea ce priveşte salariul mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Opoziția, despre rectificarea bugetară și cheltuielile bugetare

Pe de altă parte, amintim că deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că actualul Guvern a crescut foarte mult cheltuielile și nu are de gând „să facă niciun pas în spate” în această privință. Acesta atrage atenția că totul va pica din nou pe spatele celor din mediul privat.

„Noua rectificare bugetară arată că nici PSD, nici PNL nu au de gând să facă niciun pas în spate de la creșterea galopantă a cheltuielilor statului. Singurii care vor strânge cureaua vor fi cei din mediul privat.

Așa cum am spus încă de când a trecut bugetul inițial pentru 2022: creștere de cheltuieli înseamnă creștere de taxe. Iar PSD-PNL au crescut cheltuielile în neștire. PNDL 3 Anghel Saligny, pensii speciale, sporuri aberante, creșteri de salarii la stat, scheme de ajutor de stat pentru grupuri de interese. Nu s-au oprit de la nicio cheltuială, iar acum vine nota de plată.

Un guvern responsabil ar fi strâns cureaua, așa cum au zis și ei că vor face dar n-au făcut. Și nu ar fi crescut taxele, așa cum au zis și ei că nu vor face, dar au făcut”, a spus Năsui într-o postare pe contul său de Facebook.

În opinia sa, cea mai mare problemă este reprezentată de plafonarea prețurilor la energie, soluția găsită de Guvern fiind „o schemă alambicată care va ruina nu doar statul român, ci pe toți românii”.