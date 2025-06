Pe fondul unui amestec exploziv de proteste de stradă, dezinformare pe rețelele sociale și apeluri politice la referendum, Bulgaria se pregătește să devină al 21-lea stat membru al Uniunii Europene care adoptă moneda euro, la 1 ianuarie 2026. Însă, pentru o mare parte a populației, această schimbare istorică trezește mai degrabă teamă și nemulțumire decât speranță.

Aproape jumătate dintre bulgari resping adoptarea monedei unice europene, conform unui sondaj realizat de Alpha Research. Printre vocile cele mai vehemente se numără Nikolai Ivanov, pensionar și fost funcționar de rang înalt, care la un eveniment din Sofia a descris „adoptarea euro drept îmbarcarea pe Titanic”.

Bulgaria is expected to get the green light from Brussels to adopt the euro in June. However, this has sparked protests and fueled public resistance at home. pic.twitter.com/Kg9UUibX1s

— TVP World (@TVPWorld_com) May 31, 2025