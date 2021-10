Băncile mondiale au făcut bani frumoși de pe urma defrișărilor. Au fost investite peste 119 miliarde de dolari

Investigația celor de la Global Witness arată că sectorul financiar mondial a investit peste 119 miliarde de dolari în companii implicate în defrișări masive de păduri. Organizația pentru drepturile omului arată că printre băncile implicate se află și BNP Paribas, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank și Bank of America. Acestea au acordat sprijin financiar pentru 20 de companii agricole uriașe care au fost implicate în defrișări. Printre acestea se numără și producătorul brazilian de carne JBS, care a încheiat zeci de acorduri financiare în perioada 2016-2020.

The Financial Times, cotidianul britanic care citează investigația efectuată de Global Witness, notează că printre operațiunile băncilăr se află și finanțarea companiei Singapore Olam International, unul dintre cei mai mari furnizori din lume de boabe de cacao, cafea, bumbac și orez. Pentru această companie au fost oferite credite în valoarea de aproximativ 730 milioane de dolari. Amintim că Singapore Olam International este acuzată de sitrugerea pădurilor tropicale din Gabon.

Jurnaliștii de la Euronews notează că toate firmele menționate în investigația de la Global Witness au avut legături cu distrugerea pădurilor tropicale și cu abuzurile drepturilor omului, cu toate că acestea au propriile politici de mediu și de promovare a drepturilor omului. Potrivit Euronews, politicile acestora sunt doar o mișcare de marketing prin care se dorește convingerea clienților că produsele, obiectivele și politicile sunt ale unei organizații ecologice.

Instituțiile financiare private, în vizorul Comisiei Europene

Militanții pentru combaterea problemelor de mediu îndeamnă Comisia Europeană să aibă în vedere și instituțiile financiare private care își desfășoară activitatea în blocul comunitar, asta în contextul în care luna viitoare urmează să fie anunțată o nouă lege pentru combaterea defrișărilor.

„Nu există un exemplu mai izbitor de nedreptate climatică decât faptul că băncile vestice obțin sume uluitoare de bani în timp ce finanțează distrugerea pământului, caselor și mijloacelor de trai ale comunităților care și-au protejat pădurile timp de generații”, a declarat Shona Hawkes, consilier de politici publice privind pădurile la Global Witness.

”În ciuda faptului că multe dintre aceste bănci au angajamente voluntare privind defrișarea pădurilor și lupta împotriva schimbărilor climatice, ele continuă să aibă relații financiare cu companii care sunt direct legate de procesul de defrișare”, a declarat Colin Robertson, investigator principal în domeniul pădurilor la Global Witness.

Băncile care au avut cel mai mult de câștigat de pe urma defrișărilor

Investigația scoate la iveală că cele mai amri cinci bănci din lume au încheiat aproape 570 de tranzacții de obligațiuni și împrmuturi pentru companiile suspectate sau acuzate de defrișări.

Banca americană de investiții JPMorgan a câștigat 48,9 milioane de euro din tranzacții cu firme care au alimentat distrugerea pădurii tropicale în ultimii cinci ani, plasând-o în topul băncilor care și-au mărit depozitele financiare de pe urma exploatării resurselor naturale.

JPMorgan a realizat tranzacții între 2018 și 2019 pentru comerciantul de mărfuri Cargill, care a fost acuzat de aprovizionare cu soia cultivată în zonele defrișate. Cargill a spus că nu a comercializat soia provenită din zonele defrișate ilegal.

HSBC a fost a doua cea mai mare bancă privată descoperită de analiștii de la Global Witness, în ciuda faptului că gigantul financiar s-a angajat public în 2017 să oprească finanțarea firmelor acuzate de defrișare.