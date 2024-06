Banca Transilvania se confruntă cu probleme tehnice

În această dimineață, Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, s-a confruntat cu probleme tehnice. Serviciile bancare au încetat să funcționeze, lăsând mii de clienți incapabili să-și acceseze conturile sau să efectueze tranzacții. Această situație a generat o mare nemulțumire în rândul clienților. Cu toate acestea, Banca Transilvania a dat asigurări că echipa sa lucrează neîntrerupt pentru a remedia problema cât mai curând posibil.

În pofida acestui regretabil incident, Banca Transilvania își reiterează angajamentul de a furniza servicii bancare de cea mai înaltă calitate clienților săi și își cere scuze pentru orice neplăceri survenite. Va continua să monitorizeze situația și să furnizeze actualizări pe măsură ce se dezvoltă. Pentru a fi la curent cu evoluția situației, își sfătuiește clienții s-o urmărească pe rețelele sociale.

„În acest moment aplicațiile și cardurile BT funcționează cu intermitențe. Lucrăm la rezolvarea situației în cel mai scurt timp – ne pare rău pentru inconveniențe”, este mesajul postat, marți, pe contul oficial de Facebook al băncii respective.

„Dragi clienți, Aplicațiile și cardurile BT funcționează cu intermitențe. Prioritatea noastră este remedierea situației. Dacă aveți nevoie de echipa Contact Center, detaliile sunt acestea: 0264 30 80 28, contact@btrl.ro. Mulțumim pentru înțelegere, #OameniidelaBT” se arată pe pagina oficială a instituției bancare.

Clienții BT sunt extrem de nemulțumiți

În mai puțin de 30 de minute, postarea sa a strâns zeci de comentarii. În mod anticipat, clienții sunt profund dezamăgiți. Se pare că serviciile băncii au avut probleme și în weekend. Printre cele mai îngrijorătoare aspecte semnalate de clienți este nefuncționarea POS-urilor în magazine, ceea ce pune oamenii în pericol să ajungă la casa de marcat și să nu-și poată plăti cumpărăturile.

În secțiunea de comentarii, românii și-au exprimat nemulțumirea. „Faceti cumva si rezolvati problema urgent! PJ sunt afectate in mod foarte grav de aceste inconveniențe.” / „Pierdem clienți din cauza dumneavoastră Banca Transilvania!!!” / „Ce Banca serioasa. Nu pot plati nimic.” / „Bravo! Si Pos-urile sunt in aceeasi situatie! Nu putem incasa de la clienti!” / „Nu funcționează POS-urile în magazine!” / „Oameni buni ,am crezut că am fost atacat, nu-mi mai răspunde codul Pin ,ce se întâmplă???” / „Aplicația ca aplicația… da nici măcar din bancomat nu te lasă să scoți. Ce se întâmplă?”