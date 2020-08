Raportul ”Doing Business” a fost publicat începuând din anul 2003. Acesta clasifică 190 de economii pe baza a 11 criterii, precum demararea unei afaceri, obţinerea unui credit, accesul la reţeaua de electricitate şi tranzacţiile transfrontaliere, potrivit agerpres.ro

Au fost raportate mai multe nereguli

„Mai multe nereguli au fost raportate cu privire la modificarea datelor cuprinse în rapoartele Doing Business 2018 şi Doing Business 2020, publicate în luna octombrie 2017, respectiv octombrie 2019. Aceste modificări ale datelor nu sunt consecvente cu metodologia Doing Business.

Vom lua măsuri pe baza descoperirilor şi, retrospectiv, vom corecta datele pentru ţările cele mai afectate de aceste nereguli”, transmite Banca Mondială, într-un comunicat publicat la finele săptămânii trecute.

Trebuie menționat că nu este prima dată când apar semne de întrebare cu privire la integritatea acestui clasament. În 2018, Paul Romer şi-a dat demisia din postul de economist şef al Băncii Mondiale după ce a pus sub semnul întrebării modificările suferite de poziţia ocupată de Chile în raportul „Doing Business”.

Conform lui Justin Sandefur, analist la Center for Global Development, modificarea metodologiei utilizată de Banca Mondială a penalizat poziţia ocupată de Chile în perioada guvernului socialist, chiar dacă indicatorii de bază care sunt utilizaţi în raportul „Doing Business” nu au suferit modificări semnificative.

„Similar în India, unde premierul Narendra Modi a utilizat avansul înregistrat de India în clasamentul Doing Business pentru a câştiga capital politic, am arătat că modificarea metodologiei, şi nu reformele, au fost cele care au permis Indiei să urce în clasament”, transmite Justin Sandefur.

India a urcat de pe locul 142 în 2014, când Narendra Modi a fost numit în funcţie, până pe locul 63, în 2019.

„India va continua eforturile destinate îmbunătăţirii uşurinţei derulării unei afaceri, indiferent de acţiunile Băncii Mondiale cu privire la clasamentele sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerţului din India, Yogesh Baweja.

De asemenea, Banca Mondială a subliniat că va demara un audit asupra procedurilor de colectare a datelor şi va revizui modificările survenite în ultimele cinci rapoarte „Doing Business”.

România a pierdut trei locuri în clasamentul „Doing Business 2020”, elaborat de Banca Mondială, şi a coborât pe poziţia 55 din 190 de ţări, de pe locul 52 în ediţia precedentă. În clasamentul privind uşurinţa de a face afaceri, România se situează în faţa unor ţări precum Italia (58), Bulgaria (61), Luxemburg (72) sau Grecia (79), dar este devansată de Maroc, Belarus, Republica Moldova, Serbia sau Rwanda.