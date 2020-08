În şedinţa de joi, 6 august, Banca Angliei (BoE) a lăsat nemodificată dobânda de bază, însă a atras atenţia că se aşteaptă ca economia britanică să aibă nevoie de o perioadă mai lungă pentru a-şi reveni la nivelul la care se află înaintea pandemiei de coronavirus, transmit DPA şi Reuters.

Dobânda de bază a fost menţinută de către Comitetul de Politică Monetară la nivelul scăzut record de 0,10%. Şi ţinta pentru achiziţiile de obligaţiuni a fost păstrată la nivelul de 745 miliarde de lire sterline (980 miliarde de dolari). Actuala rată a dobânzii a fost stabilită în luna martie 2020.

În plus, oficialii BoE au precizat că se aşteaptă ca economia să nu se redreseze la nivelul înregistrat la înaintea pandemiei până la sfârşitul lui 2021. Din fericire, previziunile pe termen scurt sunt mai puţin sumbre. Deşi rata şomajului ar urma să crească la 7,5% până la finalul anului, este un nivel mai redus decât previziunea BoE din mai, de 10%.

O reducere a ratelor dobânzii sub zero ar afecta bilanţurile băncilor şi ar eroda capitalul lor

În luna mai a acestui an, Banca Angliei a prezentat un aşa-zis „scenariu ilustrativ”, potrivit căruia Produsul Intern Brut al Marii Britanii se va contracta cu 14% în 2020, urmând să îşi revină cu un avans de 9% în 2021. Joi, oficialii au previzionat că economia britanică se va contracta mai puţin în acest an, cu 9,5% – cea mai slabă performanţă din ultimii 99 de ani – dar sub declinul de 14% estimat în mai.

Banca Angliei a analizat opţiunea de a reduce ratele dobânzii sub zero dar a apreciat că o astfel de decizie ar afecta bilanţurile băncilor şi ar eroda capitalul lor.

„Perspectivele privind economia britanică şi cea mondială rămân extrem de nesigure, din cauza evoluţiei pandemiei, a măsurilor luate pentru protejarea sănătăţii publice şi a modului în care guvernele, gospodăriile şi companiile răspuns la aceşti factori”, a transmis Banca Angliei prin intermediul unui comunicat publicat după reuniunea de politică monetară, transmite Agerpres.