Andrei Iancu a oferit un interviu pentru adevărul.ro în care a vorbit despre începuturile sale în carieră și despre procesele de miliarde pe care le-a câștigat.

Unul dintre cei mai cunoscuți avocați din Los Angeles, Andrei Iancu spune că nu și-a dorit din totdeauna să lucreze în acest domeniu. Avocatul spune că în perioada liceului și a facultății a crezut că vrea să devină inginer, motiv pentru care acesta a fost inginer în domeniu aerospațial pentru o perioadă.

”Înainte de avocatură, eu am fost inginer. În liceu şi apoi în facultate am crezut că vreau să fiu inginer şi să lucrez cu chestii de tehnologie şi de ştiinţă. Aşa că, o perioadă, am fost inginer în domeniul aerospaţial.

Am lucrat la Hughes Aircraft aici, în Los Angeles, şi am lucrat la sateliţi civili. Asta am făcut vreme de vreo patru ani, după care am decis că mi-ar plăcea mai mult să fiu mai diversificat în tehnologiile cu care lucrez. În domeniul de Drept am ales o specializare care, de fapt, merge cu istoria mea de inginer. Ca avocat de patente şi de alte proprietăţi intelectuale lucrezi cu oameni de ştiinţă, cu ingineri şi cu lucruri tehnice. Mai exact, oamenii fac invenţii şi trebuie să le înţelegi, apoi să le explici altora. Pentru mine este o intersecţie perfectă între drept şi inginerie.”, spune acesta.