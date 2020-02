Monica Anisie a primit, marţi, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării din partea Comisiilor reunite pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor şi Senat.

Anisie: Este un aviz consultativ, este un aviz politic

S-au înregistrat 14 voturi „pentru”, 15 „împotrivă şi o abţinere.

Avizul comisiilor de specialitate este unul consultativ.

La finalul audierilor, care au durat mai bine de două ore, Monica Anisie a apreciat că „avizul primit este unul politic”.

„Dezbaterile au fost constructive, le mulţumesc tuturor parlamentarilor pentru întrebările pe care nu le-au pus. Am pus în valoare realizările pe care le-am avut într-un scurt timp. (…) Este un aviz consultativ, este un aviz politic şi eu consider că educaţia trebuie să iasă din sfera aceasta a politicii, pentru că avem nevoie să construim o Românie educată.

Mandatul pe care îl am la Ministerul Educaţiei, am spus încă din momentul în care am venit în primele zile la minister, este un mandat care să conducă la implementarea proiectului ‘România educată’, proiectul preşedintelui României, Klaus Iohannis. Cred în acest proiect şi consider că voi face tot ceea ce îmi stă în putere ca acesta să fie dus la bun sfârşit şi să creionez toate premisele pentru ca el să fie implementat la nivelul sistemului de educaţie din România”, a declarat Anisie.

Ministrul a susţinut că „elevul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor”.

A ales să nu răspundă unor întrebări

În timpul audierilor din comisii, unul dintre parlamentari i-a reproșat ministrului că a venit la audiere cu „o armată de oameni” de la care primeşte „fiţuici” și a fost întrebată dacă i se pare normal acest lucru în condițiile în care elevii nu au voie să copieze.

Ministrul a preferat însă să nu răspundă acestui reproș și nici întrebării legate de ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Acesta declara că învăţămânul nu reprezintă o prioritate, ci mai degrabă o temă populistă.

Nu în ultimul rând, Anisie a ales să nu răspundă întrebării fostului ministru al Educației, Liviu Pop, care a dorit să știe dacă va fi votată de către colegii săi de la PNL Bucureşti în plen.

