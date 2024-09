Avertizare de la ANM. O atenționare Cod galben este în vigoare între 14 septembrie, ora 10:00 și 14 septembrie, ora 20:00, vizând instabilitate atmosferică și averse semnificative în cantitate. Aceasta va afecta nordul Crișanei, Maramureșul, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și local zonele montane.

ANM precizează că se vor înregistra perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 55-65 km/h. Cantitățile de apă vor varia între 20-25 l/mp în intervale scurte sau prin acumulare, și pot depăși 40-50 l/mp în anumite zone.

Astfel de fenomene vor apărea și pe arii restrânse în alte părți ale țării.

În perioada 14 septembrie, ora 10:00 – 14 septembrie, ora 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu pentru averse torențiale semnificative în cantitate, valabilă pentru județele Botoșani, Iași și Vaslui.

Meteorologii indică faptul că, în perioada menționată, județele Botoșani, Iași și Vaslui vor experimenta perioade cu averse torențiale, cu cantități de apă variind între 40-60 l/mp, iar local, pot depăși 70-80 l/mp.

De asemenea, pentru intervalul 14 septembrie, ora 22:00 – 15 septembrie, ora 22:00, a fost emisă o atenționare Cod galben pentru ploi semnificative în Banat, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone, cantitățile de apă vor fi de 20-25 l/mp, iar izolat pot ajunge la peste 30 l/mp.

Ploile abundente au afectat șapte localități din județele Argeș, Bacău, Galați, Iași, Neamț și Vaslui, unde au fost salvate 95 de persoane. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a fost trimis în județul Galați pentru a survola zona și a desfășura misiuni de căutare și salvare. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, urmează să viziteze zonele afectate.

”În contextul avertizărilor de fenomene meteorologice ce vizează instabilitate atmosferică, averse torenţiale şi importante cantitativ, în data de 14.09.2024 între orele 07.00 – 10.00 s-au înregistrat efecte în 7 localităţi din 6 judeţe (AG, BC, GL, IS, NT, VS), unde s-a intervenit pentru salvarea a 95 persoane (87 -judeţul Galaţi, 8 – judeţul Vaslui ) şi pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

”Reamintim ca în acest contex au fost luate măsuri privind activarea grupei operative la nivelul a 9 judeţe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN şi VS) dar şi emiterea a 6 mesaje de informare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 judeţe (AG, BC, GL, NT şi VS) şi a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 judeţe (BC, GL, NT şi VS);

Misiunile sunt în dinamică, urmând să revenim, periodic, cu informaţii legate de situaţia din zonă”, precizează IGSU.