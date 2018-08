Averea impresionantă a lui Carmen Harra! În ce a investit zeci de milioane de dolari!

Case în Florida, apartamente în New York, maşini pe care unii le văd doar în filme şi bijuterii în valoare de 40 de milioane de dolari – aceasta este "mica agoniseală" a prezicătoarei Carmen Harra, care a plecat în SUA cu 80 de dolari în buzunar.

"Am investit în bijuterii, am scris cărţi, am obţinut bani din drepturi de autor din fiecare ţară. Am avut office-ul de la New York şi am lucrat mai bine de 20 de ani în acel loc. În timp s-au adunat investiţiile", a explicat Carmen Harra, în urmă cu ceva timp.

Cunoscută mai întâi în Statele Unite ale Americii şi abia mai apoi în România, Carmen Harra şi-a amintit, recent, la Antena Stars, că a plecat peste Ocean cu 80 de dolari în buzunar şi mult curaj în suflet, fără să ştie ce o aşteaptă. ”Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiţi de la o prietenă, o rochiţă şi o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat şi mi-am luat tot ce mi-am dorit şi am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra. Aceasta crede că totul stă în mentalitatea fiecăruia, iar schimbarea de atitudine ar putea să o încerce oricine. ”Banii sunt o formă energetică, dar corpul are o vibraţie care lucrează cu Universul, noi atragem lucrurile în viaţa noastră. Dar nouă ne e teamă să atragem banii, ţine de mentalitate, dacă ştii să lucrezi cu energia asta”, a mai adăugat Harra.