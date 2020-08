Ministerul Fondurilor Europene – MFE a lansat în consultare publică Acordul de Parteneriat şi toate proiectele Programelor Operaţionale pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, care vizează perioada de alocare 2021-2027, potrivit unui comunicat al instituției dat luni publicității.

Publicarea de către MFE a celor două seturi de documente pe baza cărora România va atrage fondurile europene reprezintă o premieră de când România beneficiază de fonduri europene, se precizează în comunicat.

”Proces intens de consultare inter-instituţională”

Documentele lansate vineri în consultare publică sunt: Acordul de Parteneriat 2021-2027, Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027, Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Programul Operaţional Transport 2021-2027, Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027, Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, Programul Operaţional Sănătate 2021-2027, Programele Operaţionale Regionale 2021-2027,

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2021-2027, Programul Operaţional Tranziţie Justă 2021-2027.

Acordul de Parteneriat şi Programele Operaţionale pentru perioada 2021-2027 au fost consolidate în urma unui proces intens de consultare inter-instituţională, negocieri informale cu Comisia Europeană, precum şi pe baza unei valoroase contribuţii din partea partenerilor socio-economici relevanţi, se menţionează în document.

Toate documentele sunt în prima variantă de lucru şi rămân în consultare publică până la data de 21 august.

”Parteneriatul cu cetăţenii”

Persoanele sau instituţiile interesate pot transmite comentarii, observaţii sau propuneri pe marginea documentelor la adresa de e-mail [email protected]

Ministerul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a apreciat că în elaborarea documentelor de finanţare cu fonduri europene instituţia se concentrează pe parteneriatul cu cetăţenii.

„Este pentru prima oară când România are şansa de a putea absorbi finanţările europene încă din primul an al viitorului exerciţiu financiar, adică din 2021. Am promis şi din nou am făcut: am lansat în consultare publică toate proiectele Programelor Operaţionale pentru viitorul Cadru Financiar Multianual. Ministerul Fondurilor Europene acordă o atenţie sporită principiului parteneriatului în procesul de elaborare a documentelor programatice în urma căruia va rezulta forma finală a acestor documente ce vor defini România viitorului”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, citat în comunicatul MFE.

Principiile, valorile şi noţiunile de conduită privind parteneriatul

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a făcut publice principiile, valorile şi noţiunile de conduită privind parteneriatul, conform Codului naţional de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente Politicii de Coeziune.

Atât organizarea cadrului partenerial 2021-2027, cât şi consultarea publică pe marginea documentelor programatice sunt menite să asigure înglobarea opiniilor necesare din partea celor mai relevanţi actori, cu experienţă în diferite domenii economice, astfel încât noile documente programatice să răspundă nevoilor reale ale cetăţenilor şi ale economiei, potrivit documentului.

Simplificarea mecanismelor de accesare a fondurilor europene, transparenţa, echitatea şi relevanţa investiţiilor pentru dezvoltarea socio-economică a ţării reprezintă obiective de bază în actuala etapă de programare a fondurilor europene 2021-2027.

Documentele de programare aferente viitorului exerciţiu financiar multianual sunt publicate pe site-ul MFE, la link-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027.