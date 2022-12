Șoc în România: Austriecii de la Raiffeisen au ajuns patronii centralei electrice în cogenerare pe biomasă de la Suceava

Centrala electrică de cogenerare pe biomasă Suceava a fost preluată de un vehicul controlat de Raiffeisen International, după ce Adrem Investi a ieșit din acționariatul acesteia. Anunțul a fost făcut de către directorul Adrem, Corneliu Bodea, în cadrul unei întâlniri cu presa.

Acesta a precizat că o parte din acest proiect a fost finanțată de către bancă, iar împrumutul a fost garantat cu acțiuni. De asemenea, directorul Adrem a mai spus că facilitățile au fost restructurate în cursul acestui an.

„Investiţia noastră în centrală a fost de 12 milioane de euro, investiţie directă. Jumătate din această sumă a fost pe baza unui credit de la Raiffeisen International. Faptul că centrala nu a produs performanţă ne-a pus într-o situaţie dificilă cu returnarea acestui credit. (…) Noi am garantat cu jumătate din acţiuni – şi banca trebuia sa execute acele acţiuni. Banca a refuzat sa execute acţiunile, a menţinut presiunea pe noi. A fost o negociere care a durat mai bine de patru ani. Am reuşit să facem această restructurare”, a spus Corneliu Bodea.

Centrala, o gaură neagră încă de la început

Directorul Adrem a mai spus că centrala a fost o investiție greșită din cauză că legislația s-a schimbat incorect imediat după ce a fost realizată o investiție de 96 milioane de euro.

De asemenea, Corneliu Bodea mai spune că acestă centrală a fost o gaură neagră încă de la început din cauza sistemului de transport și distribuție a energiei termice, cel care a intrat în faliment imediat după construirea centralei, cu toate că primăria precizase că sistemul va fi finanțat.

„Printr-un ordin de ministru extrem de discutat pentru acea categorie de biomasă – era folosită de noi şi de nişte firme austriece din zonă care făceau conglomerate. Influenţa noastră în preţul acestor materii prime pe piaţa din zona era foarte mare. Practic, prin achiziţiile noastre ridicam preţul acestui deşeu – şi atunci a apărut un ordin de ministru care a spus că pentru acel tip care reprezenta 60% din combustibilul nostru de la Suceava nu se acordă certificate verzi, utilizând explicaţia că dacă s-ar acorda ar dezavantaja populaţia care foloseşte lemnul respectiv ca să îl ardă în sobă. (…) Deci, practic, un ministru a luat în considerare că este mai importantă o categorie de populaţie. Cantitativ s-au făcut studii, am demonstrat, nu avea nicio legătură. Un ministru a considerat că sunt mai importanţi cei care ard lemnul în sobă cu eficienţă de 30% decât românii care se încălzeau în oraşul Suceava arzând într-o centrală cu eficienţă de 70%”, a mai spus Corneliu Bodea.

Schimb de credit versus acțiuni

Acesta a mai precizat că ordinul de ministru era împotriva legislației energiei regenerabile, motiv pentru care centrala a ajuns într-un distress financiar.

„Ceilalţi finanţatori au fost agresivi cu noi, orecum de înţeles pentru că se aşteptau oricând să fim executaţi. Nu am fost executaţi. Am dus o negociere foarte lungă cu finanţatorul austriac. Ca urmare a acestei negocieri am făcut practic un schimb credit versus acţiuni”, a explicat Corneliu Bodea.