Bulgaria vs Austria. Vasil Velev, actualul lider al Consiliului de Administrație al Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria, este deranjat de tratamentul inegal pe care țara sa l-a primit de când încearcă să intre în spațiul Schengen.

Bulgaria a demonstrat că este la fel de capabilă ca oricare altă țară, dar continuă să fie tratată inferior. De aceea, a solicitat o reacție mai fermă față de Guvernul de la Viena şi vorbeşte despre o „soluţie finală” pentru a pune Austria la punct.

A susținut necesitatea unei poziții mai dure din partea Guvernului de la Sofia. De exemplu, un drept veto unei inițiative austriece. A propus chiar boicotarea mărfurilor austriece și renunțarea la serviciile austriece.

Din punctul lui de vedere, transportul de tranzit austriac ar trebui supus unui control mai riguros, în conformitate cu dorințele Guvernului de la Viena.

„După ce am depus toate eforturile și îndeplinim cerințele Schengen, de ce nu suntem egali cu ceilalți? 97% din traficul de marfă se face pe uscat. Bulgaria a arătat că este egală cu celelalte țări, dar este tratată ca o țară de mâna a doua.

În ceea ce privește criteriile de aderare la spațiul Schengen, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne din România, a subliniat că nu există un termen fix stabilit. Procesul depinde de consolidarea controlului la frontiere și de cooperarea în combaterea migrației ilegale. El a respins speculațiile privind posibile acorduri secrete legate de extrageri de gaze sau exploatări forestiere.

De asemenea, a evidențiat detaliile discuțiilor cu Austria și Bulgaria. A subliniat că Bulgaria a fost de acord cu soluțiile propuse, în contradicție cu declarațiile președintelui Bulgaria, iar Austria a insistat asupra priorității securității și a problemelor de migrație.

În încheiere, a reiterat angajamentul României pentru consolidarea cooperării și securității la nivel european, subliniind că aderarea la spațiul Schengen reprezintă un efort colectiv și că țara rămâne deschisă pentru dialog și colaborare în acest sens.

„N-aș vrea să estimeze o dată, cum n-am făcut-o nici prima dată, la prima etapă, dar ce pot să vă spun e că voi relua destul de rapid aceste discuții pe care le am cu un ministrul de interne Karner, ministrul cu care am avut un foarte bun dialog, cu care am construit o bază de încredere deja.

La masa de negociere, am văzut ministrul bulgar, care a considerat acceptabil aceste soluții, în final, care a discutat cu partea austriacă, așa cum am discutat și noi”, a explicat recent ministrul Afacerilor Interne.