Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa la ceremonia în care președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan va depune jurământul. Bogdan Aurescu a postat și un mesaj pe Twitter, unde a anunțat că va reprezenta România la ceremonia de inaugurare a președintelui Turciei. „România și Turcia sunt parteneri strategici, cu relații economice solide, legături interumane și aliați apropiați în NATO, împărtășind obiectivul unei Mări Negre în pace, securitate și prosperitate”, a mai scris ministrul.

On my way to #Ankara to represent #Romania🇷🇴 at the inauguration ceremony of President of Türkiye🇹🇷 Recep Tayyip Erdoğan. 🇹🇩&🇹🇷 are #strategic partners,with solid economic rel.&people-to-people ties,&close @NATO Allies sharing the goal of a #BlackSea in peace,security&prosperity.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 3, 2023