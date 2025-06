Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se opune ferm măsurilor de austeritate vehiculate de partidele aflate la guvernare și avertizează că noua coaliție ar putea continua politica de creștere a poverii fiscale, în lipsa unor reforme reale privind cheltuielile statului.

„Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern şi a noii coaliţii este tot de creştere a sarcinii fiscale. (…) Nu vorbeşte nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, într-un comunicat transmis de formațiune.

Acesta susține că actuala coaliție – care ar putea fi reconfirmată în viitorul guvern – a crescut deja presiunea fiscală prin modificări succesive: impozite mai mari pe venit, pe dividende și pe regimul microîntreprinderilor, în paralel cu o creștere susținută a cheltuielilor publice.

„Ceea ce a făcut actuala coaliţie, aflată încă în funcţie şi care probabil va fi şi după ce se instalează noul guvern, a fost să crească veniturile prin creşterea impozitului pe venit şi a celor asimilate, cel pe dividende, şi prin scăderea pragului la microintreprinderi, şi în acelaşi timp să continue să crească în cheltuieli.(…). Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern şi a noii coaliţii este tot de creştere a sarcinii fiscale. Se are în vedere creşterea TVA, se are în vedere creşterea accizelor, se are în vedere creşterea cotei reduse a TVA, mai ales în domeniul HoReCa şi alimentar, şi se are, de asemenea, în vedere creşterea impozitului pe venit, a impozitului pe profit şi a impozitului asimilat celui pe venit, adică acelui pe dividende. Nu vorbeşte nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor. Or, aici avem soluţii total diferite faţă de actuala coaliţie, care probabil, repet, va fi şi viitoarea coaliţie”, a punctat Peiu.