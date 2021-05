AUR a dat marea lovitură politică a momentului Încă un institut de sondare a opiniei publice conformă ascensiunea formaţiunii lui George Simion.

AUR a dat marea lovitură în politică

Sociologul Vladimir Ionaş, de la Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, a dezvaluit ca partidul condus de George Simion se pozitioneaza pe locul 3 la intentie de vot. A depăşit deja Alianta USRPLUS.

Ascensiunea AUR in sondaje vine pe fondul increderii tot mai scazute pe care romanii o au in partidele politice vechi, mai spune sociologul. Potrivit lui Ionas, AUR reuseste sa rupa tot mai mult din electoratul USRPLUS, motiv pentru care Alianta inregistreaza scaderi la intentia de vot.

„Pot confirma faptul ca AUR a depasit USRPLUS in sondaje. Nu pot spune momentan procente, dar intr-adevar, AUR este al 3-lea partid din Romania, dupa PSD si PNL.

Nu este o diferenta foarte mare intre AUR si USRPLUS, dar a reusit sa depaseasca in intentia de vot USRPLUS”, a declarat Vladimir Ionaş, conform ziare.com.

INSCOP, aceeaşi concluzie

Potrivit unui grafic din cercetare prezentat de seful INSCOP, Remus Stefureac, pe pagina sa de Facebook, pe primul loc in optiunile romanilor se afla PSD, cu 30,6%, urmat de PNL, cu 26.3% si AUR, cu 15.3%, urmat de Alianta USR-PLUS, cu 14.2%.

Partidul lui George Simion a dat marea lovitură la alegerile parlamentare de la finalul anului 2020. A obţinut aproape 9% şi a intrat în Parlament. Partide ca PRO Romania si PMP nu au intrat în Parlamentul Romaniei.

Mai mult, şi sociologul Gelu Duminica, profesor asociat al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti, a declarat recent ca exista mari sanse ca partidul lui George Simion sa devina a doua forta politica din Romania la urmatoarele alegeri, si chiar sa asistam in viitor la un Guvern din care sa faca parte si AUR.

„Viitorul AUR depinde foarte mult de cei care sunt in spatele acestui partid, si nu ma refer la electori, ci la cei care au gandit aceasta formatiune politica.

Nu il am in vedere pe domnul Tarziu, Simion si cei care sunt in fata. Din punctul meu de vedere, aceasta formatiune politica are motorul in alta parte, dar nu as putea sa va spun unde. Insa, e cu totul in alta parte decat ceea ce vedem noi ca leadership.

Personal, cred ca AUR va creste pana la urmatoarele alegeri si va avea un rezultat bun. AUR va continua sa catalizeze toate nemultumirile celor din societatea romaneasca si a celor care experimenteaza lehamitea. Nu m-ar mira deloc ca la urmatoarele alegeri sa devina chiar partidul numarul 2 in Romania, nu neaparat numarul 3.

Totul este posibil (n.r – intrebat daca am putea sa asistam la un Guvern cu AUR). Istoria ne-a demonstrat ca, din pacate, lucrurile de genul acesta, pot fi posibile”, spune sociologul Gelu Duminica.