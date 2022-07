Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Băncii Naționale a României (BNR) să utilizeze cu discernământ dobânda de politică monetară, „astfel încât românii și mediul de afaceri să nu fie pedepsiți pentru lipsa de performanță a statului”.

„Statul se împrumută excesiv și a devenit un concurent al mediului de afaceri în a culege banii de pe piață”, precizează AUR.

Mesajul lui George Simion

Președintele AUR George Simion precizează că „nu este normal ca alții să plătească pentru lipsa de performanță a statului român.”

„Dobânda-cheie de politică monetară este motivul creşterii accelerate a indicelui ROBOR în ultimele zile, iar ratele bancare au crescut și ele într-un ritm alert, cu sume din ce în ce mai greu de suportat de către români. În unele cazuri, aproape s-au dublat.

Nu este normal ca alții să plătească pentru lipsa de performanță a statului român, pentru pensiile speciale nesimțite și pentru subvențiile acordate partidelor de la buget”, a declarat președintele George Simion.

AUR: Statul se împrumută excesiv

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea spune că statul se împrumută excesiv pentru a-și finanța deficitul bugetar și datoria publică.

„Antreprenorii români duc banii în zona economică, în servicii și în producție, în vreme ce statul se împrumută excesiv pentru a-și finanța deficitul bugetar și datoria publică. Profitul mediu al companiilor este de aproximativ 10%, ceea ce înseamnă că investițiile cu credite ce au dobânzi de aproape 10% nu se mai justifică.

BNR să impulsioneze reforma statului, nu să-i pedepsească pe românii cinstiți și să afecteze mediul de afaceri!”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea.

George Simion a strâns două milioane de semnături pentru demiterea lui Iohannis

Pe de altă parte, liderul AUR, George Simion, a spus, la sfârșitul săptămânii trecute, că au fost strânse peste 2 milioane de semnături pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. El consideră acțiunea „foarte democratică” și acesta este răspunsul românilor care-l aduce în Parlament. De asemenea, Simion adaugă că această campanie „este un gest politic şi o formă de a îl sancţiona pe preşedintele Iohannis”.

„Domnule Gâdea, eu îmi aduc aminte, că în decembrie 2020 am venit la dumneavoastră în platou, era și domnul Chirieac, și domnul Pieleanu, și domnul Ciuvică. Mi-am luat un angajament atunci, printre puţinele angajamente pe care mi le-am luat public: Să fim un partid care să facă opoziție la regimul Iohannis și la partidele acestuia.

Am inițiat această campanie de semnături în 1 noiembrie. Domnul Iohannis a fost foarte ager, o chestie necaracteristică pentru dumnealui și i-a adus repede pe cei de la PSD la guvernare şi noi atunci ne-am adresat românilor.

Rezultatul e o acțiune foarte democratică. Am mers la firul ierbii, i-am întrebat pe români și am venit cu răspunsul din partea românilor în Parlament. Sigur, nu avem în acest moment în legislativ o majoritate care să permită suspendarea președintelui, însă o formă de opoziție în România trebuie să existe, pentru că am ieșit demult din dictatură și românii au vorbit. Sunt total dezamăgiți de cei 8 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Mai departe, ne pregătim pentru alegerile care vin și sperăm să câștigăm o majoritate”, a declarat liderul AUR.