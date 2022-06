Ucraina a reușit, cel mai probabil, să ducă până la capăt retragerea unei bune părți a trupele sale, care dețineau inițial controlul orașului Sivierodoneţk, a declarat joi Ministerul britanic al Apărării.

„Este foarte probabil ca forța de luptă a Rusiei din Donbas să opereze în grupări din ce în ce mai ad-hoc și cu efective foarte reduse”, a precizat acesta într-o actualizare a informațiilor publicată pe Twitter.

