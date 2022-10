Membrii „legiunii georgiene”, o unitate de voluntari din Georgia care luptă de partea armatei Ucrainei, au anunțat, duminică, că au reușit să elimine 16 mercenari Wagner pe câmpul de luptă din sudul Ucrainei. Pe rețelele de socializare a fost publicată un clip video în care a fost surprins un grup de 12 voluntari georgieni, sprijiniți de un tanc, care atacă niște soldați ruși ce stau în tranșee.

La un moment dat, ei se dau jos de pe acel tanc și îi atacă pe soldații ruși, în timp ce tancul lor trage cu tunul asupra pozițiilor defensive rusești. Ulterior, infanteriștii iau cu asalt tranșeea în care erau rușii, în timp ce unii mercenari Wagner sunt văzuți părăsindu-și pozițiile.

„Legiunea înaintează și ne este foame! 16 mercenari Wagner distruși. Mai bine fugiți, cât încă mai puteți”, scrie pe contul de Twitter al „legiunii georgiene”. La acea postare a fost adăugat un clip video de aproximativ 1 minut care arată un atac al georgienilor asupra unei poziții defensive ale armatei invadatoare.

„Acesta este un bun exemplu la nivel tactic care arată de ce tancurile se dovedesc a avea un rol critic în sprijinul unităților de infanterie care atacă poziții defensive cu militari aflați în tranșee”, scrie într-un comentariu publicat pe contul de Twitter al lui Rob Lee, specialist în politicile de apărare ale Rusiei, în cadrul Departamentului de Studii ale Războiului de la King’s College (Londra).

The Legion marches on and we are hungry!

16 wagner vatniks destroyed.

We will avenge with thunder! You better run while you still can. https://t.co/abdgGI5ujr pic.twitter.com/UK5Mru5y2M

— Georgian Legion (@georgian_legion) October 22, 2022