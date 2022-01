Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat, într-un comunicat remis duminică, faptul că a atras, în 2021, fonduri europene în valoare de 1,5 miliarde euro, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Mai mult, planul pentru 2022 este și mai consistent.

Realizare importantă pentru români, au intrat bani mulți de la UE

Ministrul de Resort, Cristian Roman, spune că planurile pentru 2022 sunt și mai îndrăznețe, după ce anul acesta numărul de fonduri s-a dublat față de ținta inițială.

„Este o realizare importantă în condiţiile în care ţinta iniţială a fost de 728 milioane euro. Vrem ca, în anul 2022, să încasăm de la Comisia Europeană, prin POIM, şi mai mult: 1,8 miliarde euro.

De altfel, am început noul an cu încredere şi multă determinare. În această săptămână am semnat 19 noi contracte de finanţare pentru dotarea altor şcoli şi spitale”, a declarat Cristian Roman, secretar de stat în ministerul de resort.

Ce proiecte au fost aprobate în 2021

Conform sursei citate, pe lista contractelor semnate recent în cadrul POIM se află:

Municipiul Turda – pentru consolidarea capacităţii a şase unităţi de învăţământ (valoare totală fonduri de 3.225.435 lei),

Comuna Prundu Bârgăului (judeţul Bistriţa-Năsăud) – Achiziţionarea echipamente protecţie, Liceul Radu Petrescu (fonduri de 1.252.469 lei),

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare (1.419.843 lei),

Şcoala Gimnazială „Ion Dacian”, din comuna Saschiz (judeţul Mureş) – Dotarea şcolii cu echipamente de protecţie medicale (56.882 lei),

Comuna Lipovăţ (judeţul Vaslui) – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice crizei sanitare (257.449 lei),

Colegiul Naţional Decebal, din Deva – Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului angajat (711.032 lei),

Şcoala Gimnazială, din comuna Mateeşti (judeţul Vâlcea) – Achiziţia de produse şi echipamente de protecţie (497.322 lei).

Alte contracte vizează proiecte derulate în:

Comuna Bogdana (judeţul Vaslui) – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare (97.832 lei),

Şcoala Gimnazială nr. 1 din Belciugatele – Consolidarea capacităţii de a gestiona situatia pandemică (748.454 lei),

Comuna Zăpodeni (judeţul Vaslui) – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente sanitare specifice (209.837 lei),

Comuna Pădureni (judeţul Vaslui) – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice (170.904 lei),

UAT Municipiul Brăila – Protejarea sănătăţii populaţiei din municipiul Brăila (1.186.414 lei),

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva, din judeţul Galaţi – Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare in cadrul spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi şi Spitalul Municipal Anton Cincu, Tecuci (fonduri de 29.641.195 lei),

Municipiul Mediaş (judeţul Sibiu) – Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu în vederea gestionării crizei sanitare (6.090.933 lei).

Totodată, Universitatea Ştefan cel Mare, din Suceava, va beneficia de contractul de consolidare a capacităţii de gestionare sanitare, în valoare de 1.419.843 lei, Municipiul Călăraşi va derula investiţia de consolidare a capacităţii de gestionare a crizei sanitare în unităţile de învăţământ (6.545.084 lei), Comuna Fântânele, din judeţul Iaşi – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice (222.254 lei), Municipiul Vulcan – Dotarea unităţilor şcolare cu produse sanitare (40.967 lei) şi UAT Municipiul Brăila – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare şi protejarea populaţiei (1.186.414 lei).