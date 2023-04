Când va avea loc EURO 2024?

EURO 2024 va avea loc între 14 iunie și 14 iulie 2024, iar țara gazdă va fi Germania. Din postura de organizatoare, Germania nu este înscrisă în preliminarii și este deja calificată.

Astfel, mai rămân de stabilit celelalte 23 de participante.

Care sunt condițiile de calificare la EURO 2024?

La Campionatul European de anul următor se califică ocupantele locurilor 1 și 2 din cele zece grupe de calificare. Celelalte trei echipe sunt stabilite în urma meciurilor de baraj la care participă cele mai bune echipe din Liga Națiunilor care nu au obținut calificarea directă la EURO 2024.

Preliminariile pentru EURO 2024 se vor încheia în noiembrie 2023, iar barajul va avea loc în martie 2024.

Ce echipe sunt favorite să câștige EURO 2024?

Specialiștii care stabilesc cotele pentru pariuri online văd Germania principala favorită la câștigarea EURO 2024.

Nemții au cota 6.00 și sunt urmați imediat de Franța (cota 7.00), Anglia (cota 8.00), Spania (cota 9.00), Olanda (cota 12.00), Portugalia (cota 12.00), Italia (cota 14.00), Belgia (cota 15.00) și Danemarca (cota 21.00). Germania are cota 3.25 să ajungă în finală, Franța are 3.75, iar Anglia are 4.00.

În ce orașe se vor disputa meciurile de la EURO 2024?

Nemții vor organiza meciurile de la EURO 2024 în zece orașe diferite. Dintre acestea, nouă au organizat și partide de la Cupa Mondială din 2006.

Astfel stadioanele pe care vor avea loc meciurile sunt următoarele: Olympiastadion Berlin (capacitate 74.461 locuri), Allianz Arena din Munchen (capacitate 70.076 locuri), Signal Iduna Park din Dortmund (capacitate 65.849 locuri), Mercedes-Benz Arena din Stuttgart (capacitate 54.906 locuri), Veltins Arena din Gelsenkirchen (capacitate 54.740 locuri), Deutche Bank Park din Frankfurt (capacitate 54.697 locuri), Volksparkstadion din Hamburg (capacitate 52.245 loucri), Merkur Spielarena din Dusseldorf (capacitate 51.031 locuri), RheinEnergie Stadion din Koln (capacitate 49.827 locuri) și Red Bull Arena din Leipzig (capacitate 42.959 locuri).

Finala se va disputa pe Olympiastadion din Berlin, iar semifinalele vor avea loc la Munchen și Dortmund.

Când s-a calificat România ultima dată la un Campionat European?

Echipa națională a României a participat ultima dată la un Campionat European în 2016, când a făcut parte din aceeași grupă cu Franța, Elveția și Albania. Echipa noastră a terminat însă pe ultimul loc, fiind învinsă în ultima partidă de Albania. A obținut doar un rezultat de egalitate, cu Elveția, după ce anterior pierduse meciul de deschidere contra Franței. Așadar, pentru „tricolori” calificarea la EURO 2024 reprezintă un obiectiv cu adevărat serios.

Șansele de calificare sunt însă destul de mari, în condițiile în care am debutat cu dreptul în campania de calificare și am învins Andorra și Belarus. Mai suntem în grupă cu Elveția, Kosovo și Israel. Cu excepția Elveției, care a obținut punctaj maxim în primele două partide și este favorita grupei, Kosovo și Israel nu au convins. De altfel, Israel a remizat pe teren propriu cu Kosovo în primul meci din preliminarii, iar apoi a pierdut clar cu Elveția.

De partea cealaltă, Kosovo a remizat surprinzător pe teren propriu cu Andorra. Romania va întâlni în luna iunie Kosovo și Elveția, iar cu patru puncte în aceste meciuri poate spera serios la o calificare la turneul final pe care Germania îl va găzdui anul următor. O eventuală necalificare va duce însă la despărțirea de selecționerul Edi Iordănescu.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.