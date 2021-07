Au început alegerile parlamentare anticipate în Republica Moldova!

Amintim că preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis în ziua de 28 aprilie că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului şi a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie.

Decizia respectivă a fost luată după ce magistraţii Curţii Constituţionale au declarat neconstituţională starea de urgenţă, în timpul căreia legislativul nu putea fi dizolvat şi astfel nu se puteau convoca alegeri parlamentare anticipate.

Basarabenii din România, chemați la vot

Aceste alegeri din Republica Moldova sunt extrem de importante și pot decide dacă țara vecină României alege calea europeană sau cea rusă. Acesta este și motivul pentru care basarabenii din țara noastră sunt chemați la vot în număr cât mai mare, ei putând să facă pur și simplu diferența.

Unde se află secțiile de votare din România?

Trebuie menționat că toate secţiile de votare vor funcţiona între orele 7:00 şi 21:00. Acestea sunt:

Bucureşti (sediul Autorităţii Electorale Permanente), str. Stavropoleos 6, sector 3;

Bucureşti (sediul Biroului Electoral Central), str. Eugeniu Carada 1, sector 3;

Iaşi – Casa de Cultură a Studenţilor, str. Vasile Conta, nr. 30;

Suceava – Universitatea ”Ştefan cel Mare Suceava”, str. Universităţii, nr. 13;

Galaţi – Universitatea “Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 47;

Bacău – Universitatea “Vasile Alecsandri”, Calea Mărăşeşti, nr. 157;

Cluj-Napoca – Casa de Cultură a Studenţilor, Piaţa “Lucian Blaga”, nr. 1 – 3;

Timişoara – Colegiul Naţional de Artă “Ion Vidu”, str. Cluj, nr. 12;

Braşov – Casa de Cultură a Studenţilor, str. Memorandumului, nr. 39;

Sibiu – Şcoala Gimnazială “Regina Maria”, str. Zaharia Boiu, nr. 1;

Constanţa – Universitatea “Ovidius”, bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universităţii nr. 1;

Craiova – Universitatea “Craiova”, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 13.

O vastă operațiune de corupere și transportare ilegală

Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, a declarat într-o intervenție live că ministrul de Interne, Pavel Voicu la indicația lui Igor Dodon desfășoară o vastă operațiune de corupere și transportare ilegală a cetățenilor noștri din stânga Nistrului.

Conform declarației respective, Voicu ar fi trimis în zona regiunii transnistrene pentru așa numita „monitorizare a segmentului Transnistrean” 200 de angajați ai Inspectoratului Național de Investigație, pe civil, sub conducerea lui Stoian Iurie, Șef al Inspectoratului și Maxim Ciubaciuc, șef secție la INI, finul lui Gheorghe Cavcaliuc, feciorul lui Mihai Ciubaciuc, consilierul lui Voicu, scrie punctul.md

De asemenea, politicianul susține că comisarii din Bender, Rezina, Dubăsari au primit indicație să asigure prezența la serviciu a angajaților comisariatelor, îmbrăcați în haine civile și cu mașini personale, ca să ajute la „buna desfășurare” a transportării organizate ilegale a cetățenilor din stânga Nistrului.

„În operațiune este implicat și Centrul Național Anticorupție și anume Vitalie Alexandru, Șeful Direcției Centru în jurisdicția căreia se află și segmentul Transnistrean. Vitalie Alexandru a fost numit cca un an în urmă în funcție de Ruslan Flocea, director CNA”, a mai menționat el.

Totodată, Ștefan Gligor mai spune că sarcina de mobilizare a alegătorilor în regiunea Dubăsari-Grigoriopol este pusă pe Grigore Filipov, președintele raionului Dubăsari.

„Filipov are afaceri în Grigoriopol, cunoaște oamenii pe ambele maluri și are putere de convingere, mai ales că se plătesc bani pentru fiecare vot. Unul din rolurile CNA este să-l supravegheze pe Filipov ca să evite situațiile din trecut când, în 2019, a fost văzut mituind alegătorii cu 300 de lei per vot.

Pe acest subiect a fost pornită și o investigație penală, însă CNA a refuzat pornirea urmăririi penale. Astfel, Filipov se va afla azi și mâine sub supravegherea CNA”, a completat acesta.

Mai apoi, Ștefan Gligor spune că „MAI, INI și CNA vor asigura supravegherea și ”buna organizare” a mituirii și transportării alegătorilor din Transnistria la secțiile de votare”.

„Pe teritoriul regiunii Transnistrene de organizarea, transportarea și mituirea alegatorilor din cadrul întreprinderilor controlate de autoritățile nerecunoscute este prim-adjunctul directorului Sheriff, Shkilniuk Pavel Vladimirovici”, spune Ștefan Gligor.

Conform celor spuse de Ștefan Gligor, anterior, Pavel Voicu l-a trimis din cadrul MAI în Transnistria pe Balîca Eugeniu, reprezentantul Republicii Moldova în Biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate al CSI, originar din stânga Nistrului.

„Acesta la fel are sarcina să mobilizeze oamenii și să asigure transportarea organizată”, a menționat el.

Sursă foto: Dreamstime