Marți seara, românii au putut vedea ce s-a întâmplat cu voturile cetățenilor Sectorului 1 al Capitalei, după ce în emisiunea ”Punctul culminant”, moderată de Victor Ciutacu, au apărut noi imagini care pun la îndoială veridicitatea rezultatului alegerilor din Sectorul 1.

În noile imagini se poate vedea cum sacii cu voturi fie sunt aruncați, fie sunt rupți. În timp ce alții scot din camera respectivă câțiva saci cu voturi, alții umblă în ei și iau din buletinele de vot.

Noile imagini surprinse de camera de supraveghere ar revolta pe oricine, motiv pentru care procurorul Sorin Iasinovschi a intervenit în direct în emisiune pentru a vorbi despre reconstituirea procesului de renumărare, precizând că nu înțelege de ce durează atât. Procurorul a mai spus că vorbește ca persoană fizică și nu implică instituția deoarece exista riscul ca Inspecția Judiciară să intervină.

Procurorul a continuat prin a spune că este nevoie de probe clare pentru a merge în fața judecătorului, subliniind că problema procurorilor nu este de a valida sau invalida mandate.

”După ce terminăm această fază, vom trece la următoarea, a audierii de persoane. Eu am făcut un plan, nu pot să audiez înainte să termin ancheta, că nu pot să reaudiez persoane fără să am toate datele. În faţa judecătorului, eu trebuie să merg cu probe clare. Am în lucru 1000 de dosare, sunt mii de imagini, am şi alte activităţi. Când am baza, o să aleg ce e de vizualizat, nu pot să pierd timpul, mii de ore de imagini. Noi nu invalidăm sau validăm mandate, nu este problema noastră, a procurorilor. Eu nu ştiu dacă sunt sau nu fraude”, a declarat procurorul care instrumentează dosarul de la Sectorul 1.