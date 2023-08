Atac în Rusia! O dronă ucraineană a lovit o gară din orașul Kursk, situat în vestul Rusiei. Cinci persoane au fost rănite în urma atacului.

Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk, a spus pe pagina sa de Telegram că potrivit informaţiilor preliminare, drona s-a prăbuşit pe acoperişul clădirii gării, după care a izbucnit un incendiu. Acesta a adăugat că cinci persoane au fost rănite ușor de fragmente de sticlă.

Potrivit guvernatorului, acoperişul, faţada şi primul peron al gării au fost avariate în urma incidentului, iar sala de aşteptare şi tunelul pietonal au fost afectate de unda exploziei.

„Vom începe lucrările de reparaţii în viitorul foarte apropiat. S-a ordonat organizarea întregii asistenţe necesare pentru a elimina consecinţele impactului, vor fi implicate toate forţele şi mijloacele necesare”, a mai declarat Roman Starovoit, citat de agenția de presă TASS.

A drone crashed into the roof of the train station in #Kursk, there are wounded, said the governor of the region. pic.twitter.com/lGAwcbFYHe

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2023