Mircea Badea a susținut, la emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, că este „incomodat” de Viorica Dăncilă, care continuă cu „pomanageala”.

„Pe mine mă incomodează Dăncilă, vă spun sincer. Continuă cu aceeaşi pomanageală. De aia s-au şi prăbuşit în halul ăla. Eu am citit un studiu de pe DC News care a analizat campania electorală în online. Contraintuitiv, ăia care au fost mai prezenţi în online au fost PSD-UL. Ăia, PNL şi USR au fost mai puţin prezenţi în online decât PSD. PSD a mers pe realizări, pe pozitiv, am făcut aia, am făcut aia. Ăilalţi, „M..e PSD”, „penalii”. „corupţii”, „Şî eu!”. Şi cine a câştigat? Deci campania negativă câştigă, campania pe pozitiv este o prostie”, a declarat Mircea Badea, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

Te-ar putea interesa și: