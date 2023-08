Mircea Badea a simțit nevoia să comenteze faptul că știrea în care Florin Călinescu își oferea părerea cu privire la Gheboasă era printre cele mai citite pe un cunoscut site de știri.

Acest comentariu vine în contextul în care manelele au fost promovate de mai multe posturi TV, printre care și PRO TV. În anii 2000, maneliștii au fost invitați în diverse emisiuni de divertisment. Într-un astfel de context, Costi Ioniță i-a adunat pe mai mulți maneliști și au avut o apariție la PRO TV în noaptea de Revelion.

Totodată, la petrecerea de celebrare a celor 10 ani de PRO TV, Nicolae Guță, Costi Ioniță și Adrian Minune au susținut un spectacol special cu manele dedicat. Acest moment a avut loc în anul 2005. I

Acest fenomen era prezent în cadrul PRO TV în perioada în care Călinescu a lucrat la acest post de televiziune.

În 1996, Florin Călinescu a debutat la PRO TV, unde a fost gazda emisiunii „Ora șapte, bună dimineața”. Ulterior, a moderat emisiunea „Chestiunea Zilei” în perioadele 1997-2001 și 2003. De asemenea, la PRO TV, a prezentat și emisiunea „Procesul etapei”.

Florin Călinescu a comentat în cadrul emisiunii „Subiectiv” de la Antena 3:

Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare ‘Yellow Submarine’. Băiatu’ în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia…”

„Ești primul care mă întreabă și chiar vrea un răspuns. Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși.

Florin Călinescu susține că nu sunt vremuri bune pentru muzică în prezent:

„E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență. Eu nu am o ureche muzicală deosebită, dar rămân acolo, la Lennon, la Paul McCartney, la Rolling Stones.

Nu sunt convins că sunt vremuri mai bune acum. Nu sunt convins de chestia asta, dar nu e treaba mea. Spunea Einstein că odată cu progresul medicinei, cu greu mai găsești un om sănătos” a spus Florin Călinescu la emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3.