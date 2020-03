Cine a primit imunitate

După o cursă fragmentată de multe misiuni, Speak și Ștefania au fost cei care au ajuns la Gina Pistol pe primul loc, motiv pentru care cei doi vor fi turiști pentru restul etapei: ”Eu am crezut prima oară că Gina face mișto de noi! Mintea mea refuza să creadă că suntem pe primul loc. Acesta e cel mai fericit moment de până acum, pentru că este imunitatea mare”, a spus Speak.

Duminică seară, plecarea în cursă a fost stabilită de un concurs de miss extrem de savuros, câștigat de Mario Fresh: ”Era ca un latino lover, a făcut și schema cu apa, iar toate fetele au leșinat!” . Așa se face că echipa Alex – Mario a beneficiat de un mic avantaj și a reușit să se și califice în jocul de amuletă, alături de Sorin Bontea, Răzvan Fodor și frații Ristei. După un joc greu de îndemânare și forță fizică, Alex și Mario au fost cei care au îndeplinit toate sarcinile în cel mai scurt timp și au adjudecat prima lor amuletă din acest concurs: ”Am fost mai buni! Noi ne dorim foarte mult să luăm și imunitatea și vom face tot pentru asta”, a spus Alex Velea entuziasmat.

Etapa 3 a fost lider de piață

Începutul etapei cu numărul trei a clasat Asia Express – Drumul Comorilor din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.900.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:49. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:54, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,6 puncte de rating și 25.1% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6,8 puncte de rating și 19,8 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7,3 puncte şi 17% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci doar 5,8 puncte de rating şi 13,4 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească cel mai dur reality-show, astfel că Asia Express- Drumul Comorilor a fost lider de audiență cu o medie de 7,2 puncte de rating și 16.3 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6,1 puncte de rating și 13.9% cota de piață. Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe publicul comercial și la orașe.

Ce se va întâmpla în ediția din această seară

În seara aceasta, de la 20:00, concurenții Asia Express vor continua traseul pe Drumul Comorilor pentru a obține cea de-a doua imunitate a etapei, însă pentru asta vor trece prin multe încercări. Clasamentul se va schimba non-stop din cauza distanțelor lungi ce trebuie parcurse, iar adrenalina, oboseala și tensiunea îi vor face pe concurenți să cedeze. Cursa va lua o turnură neașteptată în momentul în care patru dintre concurenți vor descoperi că și-au încurcat rucsacurile: ”Când să plec mi-am luat ghiozdanul și Mario m-a strigat: ”Radulee!””, va povesti amuzat Alex Velea.

Așa se face că Radu și Alex Velea vor face din greșeală schimb de rucsacuri, iar în vria de a termina probele și a pleca spre următorul punct de oprire, Maria Buză și Carmen Grebenișan vor descoperi și ele că trebuie să se descurce cu lucrurile din bagajul adversarului: ”Parcă nu era de ajuns toată ziua de azi! Asta e cireașa de pe tort!”. Care vor fi reacțiile concurenților în momentul în care vor descoperi că trebuie să continue drumul cu rucsacul altcuiva, telespectatorii vor afla diseară.

Tot azi, de la 20:00, proba de amuletă le va da șansa celor două echipe ce se vor califica să îndeplinească o misiune de suflet pentru localnicii din satele triburilor aflate în munți. O lecție de viață va pune stop preț de câteva momente competiției: ”La cum a ajuns civilizația acum, oamenii din trib trăiesc ca acum sute de ani. Dar sunt bucuroși, cu zâmbetul pe buze, fără nicio supărare. Am revenit puțin cu picioarele pe pământ când am văzut așa ceva”. Jocul de îndemânare și coordonare are un scop important, pe lângă avantaj și suma de 1000 Euro – acela de a aduce zâmbetul de buze oamenilor cărora soarta nu le-a surâs. Cine va câștiga amuleta, dar și care este echipa care la finalul zilei se va bucura de imunitate, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00, la Asia Express- Drumul Comorilor.

Te-ar putea interesa și: