Amna, artista cu cele mai puține pierderi

Amna este artista care a fost cel mai puțin afectate de această situație. Comparativ cu alți artiști, pierderile financiare pe care le-a suferit după anularea contractelor nu sunt atât de mari. De când evenimentele mari au fost interzise în România, Amna ar fi înregistrat pierderi de aproximativ 15.000 de euro, potrivit showbiz-ul-in-faliment-cati-bani-pierd-marcel-pavel-alex-velea-irina-rimes-amna-si-multe-alte-vedete-20162635?fbclid=IwAR3SP9xh4WrWTU2pGWJ-WR_3aOmvZs4xjd9ryH5t0bN_V_sw9OQa3Ld91e4">cancan.ro

„În momentul de față mă focusez pe sănătate. Nu mă gândesc la sumele pe care le-am pierdut în această perioadă. Am grijă de părinții mei, mai ales că tata a suferit un infarct în urmă cu ceva timp. Cel mai important e să trecem cu bine peste această perioadă nefastă și după o să facem si bani. Am fost la un pas să fac o investiție importantă. Noroc că n-a fost să fie pentru că era cel mai prost moment. Am vrut să deschid o șoală de muzică”, a declarat artista pentru Cancan.

Marcel Pavel, pierderi de peste 10.000 de euro

Din cauza anulării evenimentelor care trebuiau să urmeze în această perioadă, Marcel Pavel ar fi pierdut aproximativ 15.000 de euro.

„Majoritatea oamenilor de pe întreaga planetă au uitat de cel mai esențial lucru: credința! Dar în schimb au propovăduit trufia, ura, invidia, îmbogățirea rapidă, imoralitatea! Toate acestea ne-au atins și pe noi! Această pauză a omenirii ne aduce din nou la originile morale și existențiale”, a transmis acesta, conform sursei menționate.

Ruby, peste 20.000 de euro în pierderi

Ruby a fost la rândul ei afectată. Potrivit sursei menționate, suma pe care aceasta ar fi pierdut-o din cauza infamului Covid-19 este de aproximativ 21.000 de euro.

Nici Dorian Popa n-a scăpat

După ce criza cauzată de coronavirus nu l-ar fi prins într-un moment prost, Dorian Popa se consideră norocos. Cântărețul este recunoscător că a reușit să-și finalizeze casa, chiar dacă epidemia a cauzat pierderi de aproximativ 25.000 de euro pentru acesta.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să îmi termin casa. Criza asta nu m-a luat pe nepregătite. Aveam ceva la saltea. Dezastrul economic nu-l vedem acum. Din luna septembrie o să numărăm cu adevărat pierderile. O să fie o vară de coșmar pentru toată lumea”, a declarat acesta pentru sursa menționată.

Alex Velea, pe lista celor loviți

Criza cauzată de Covid-19 i-a provocat lui Alex Velea pagube serioase. Chiar dacă are și alte venituri pe lângă cele din concerte, Alex Velea tot ar fi înregistrat pierderi grave de când s-au anulat concertele. Potrivit sursei menționate, artistul ar fi pierdut aproximativ 30.000 de euro.

Pierderi grave pentru Andre

După ce în România s-au interzis evenimentele cu un număr ridicat de persoane, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au fost nevoite și ele să anuleze mai multe contracte. Acest lucru a rezultat în pierderea unei sume de aproximativ 50.000 de euro.

Irina Rimes, grav afectată

Irina Rimes este printre cele mai afectate persoane. Artista ar fi anulat mai multe contracte cu o valoare aproximativă 70.000 de euro, conform sursei menționate.

Matteo este artistul care a fost lovit cel mai dur

Matteo a fost nevoit să-și anuleze turneul din China, din cauza infamului coronavirus. Turneul era programat la începutul acestui an iar artistul a înregistrat o pierdere amețitoare, cu o valoare aproximativă de 100.000 de euro. După ce virusul a ajuns și în România, artistul și-a anulat și concertele de aici, generând pierderi suplimentare de aproximativ 30.000 de euro.

